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تأميـــن
قطب: 5 أخطار رئيسية تواجه العالم خلال العقد المقبل
الثلاثاء 08 مايو 2018 12:38 م
محمد قطب، مدير عام شركة "UIB" لوساطة إعادة التأمين
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محمد قطب، مدير عام شركة "UIB" لوساطة إعادة التأمين
الشاذلى جمعة:
تواجه العالم 5 أخطار رئيسية من حيث التأثير خلال العشر سنوات المقبلة هى أسلحة الدمار الشامل وأحداث الطقس المتطرفة، وكذلك الكوارث الطبيعية فضلا عن فشل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وأيضا أزمة المياه.
قال محمد قطب، مدير عام شركة "UIB" لوساطة إعادة التأمين في لندن، إن صناعة التأمين لن تكون بعيدة عن هذه الأخطار وتأثيرها والخسائر المترتبة عليها، فوفقاً لتقرير صادر عن ميونخ ري فى بلغت الخسائر الإجمالية عام 2017 حوالي 330 مليار دولار أمريكي وهو رقم كبير مقارنة بالخسائر القصوي التي تحققت في أعوام 2005 و2008 و2011، ومن الجدير بالذكر أن عام 2011 هو من أكبر الأعوام التي شهدت أيضا خسائر وصلت إلي 350 مليار دولار والسبب الأساسي لهم كان زلزال توهوكو والفيضانات في تايلاند.
وأضاف قطب خلال ندوة سوق إعادة التأمين العالمية أن ما يقرب من 93% من جميع الخسائر التي حدثت في جميع أنحاء العالم خلال عام 2017 هي كوارث ذات صلة بالطقس والمناخ، وتأثر الاقتصاد الكلي بما يزيد عن 320 مليار دولار أمريكي ،133 مليار منها هي حجم الخسائر المؤمن عليها، لافتا إلى أن عام 2017 العام الأكثر تكلفة وخسائر من أي وقت مضي على مستوي الكوارث الطبيعية المتعلقة بالمناخ والطقس.
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