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نقل وملاحة
زيادة رحلات مصر للطيران للدار البيضاء اعتبارا من الخميس
الثلاثاء 08 مايو 2018 12:28 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
دعاء محمود
وأعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية و العضو الحادي والعشرين في تحالف ستار العالمي، عن زيادة تردداتها إلى العاصمة المغربية الدار البيضاء لتصل إلى 14 رحلة جوية بدلاً من 11 رحلة، وذلك اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 10 مايو 2018.
وتأتي زيادة الرحلات بين القاهرة وكازبلانكا في إطار تعزيز شبكة خطوط الشركة وتواجدها في منطقة المغرب العربي وتنشيطًا لحركة السياحة والسفر بين البلدين. ومن المقرر تسيير تلك الرحلات على متن أحدث طائرات الشركة من طراز البوينج B737-800 الذي يستوعب 154 راكبًا والمزود بأحدث وسائل الراحة والرفاهية.
وتسير مصر للطيران 14 رحلة جوية بواقع رحلتين يوميًا الأولى رقم MS847 وتقلع من مطار القاهرة في تمام الساعة الثامنة صباحاً لتصل في إلى العاصمة المغربية الساعة 12:20 ظهراً، وعن الرحلة الثانية والمسائية رقم MS861 فتغادر في ذات اليوم من مطار القاهرة في تمام الساعة 18:50 مساءً لتصل إلى مطار محمد الخامس الدولي في تمام الساعة 23:10.
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