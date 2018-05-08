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سيــارات
ساوايست تضع شروطها لتوقيع عقود مع الوكلاء المحليين
الثلاثاء 08 مايو 2018 12:01 م
ساوايست 5
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المال ـ خاص
اشترطت شركة ساوايست العالمية، على وكلاء السيارات المتقدمين للاستحواذ على وكالتها بالسوق المحلية؛ تجميع طرازاتها بحسب جدول زمنى محدد، على أن يدخل فى حيز التنفيذ خلال العام الثانى منذ توقيع عقد الوكالة.
أكد أسامة بودى، رئيس شركة بودى جروب، وكيل سيارات شانجى وكيمبو، أن شركة ساوايست العالمية أحجمت المفاوضات بشأن توقيع عقد وكالتها مع الشركات المتقدمة للاستحواذ على وكالتها بالسوق المحلية؛ من خلال تجميع طرازاتها دون الاعتماد على آلية الاستيراد والتوزيع؛ لزيادة الفرص التنافسية مع مختلف العلامات التجارية.
أضاف أن شركته تتفاوض حاليا مع ساوايست على إمكانية تجميع طرازاتها فى أحد مصانع السيارات، أبرزها «أجا والهيئة العربية للتصنيع AAV»، مشيرا إلى أنه من المرتقب زيارة وفدًا من جانب الشركة الصينية، للوقوف على خطوط إنتاج تلك المصانع للمفاضلة بينهم.
يذكر أن مبيعات ساوايست شهدت ارتفاعا بنسبة %13.8 لتصل إلى 38 ألفًا و405 سيارات خلال الربع اﻷول من العام الجارى.
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