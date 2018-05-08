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سيــارات
الصناعات المغذية تبحث تسويق منتجاتها لراية القابضة وهامرز
الثلاثاء 08 مايو 2018 11:59 ص
الصناعات المغذية للسيارات
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"الصناعات المغذية" تطالب بزيادة مكونات التصنيع المحلى لـ60 %
الصناعات المغذية للسيارات
المال-خاص
أكد إيهاب أبو العنين، مدير تنمية رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن الرابطة خاطبت شركتى راية للتطوير والتصنيع، وهامرز لتجميع وتصنيع وسائل النقل الخفيف، خلال اﻷسبوعين الماضيين؛ لبحث تسويق بعض منتجاتها من المكونات فى إنتاج «التوك توك» وسيارات «البيك – أب».
أوضح أبو العنين، أن الرابطة بصدد عقد اجتماعات مع ممثلى الشركتين، خلال الشهر الحالي؛ لتحديد المكونات والكميات المرتقب توريدها على خطوط إنتاجها، مشيرا إلى أن إعداد قائمة باسماء مصانع الصناعات المغذية المؤهلة بتصنيع المكونات الخاصة بتلك المركبات.
أضاف أبو العنين، أن الرابطة تركز على تسويق منتجاتها للشركات الناشئة فى صناعة السيارات؛ بهدف زيادة نشاط مصانع الصناعات المغذية من خلال ارتفاع حجم إنتاجها، واعتماد المصنعين على مكونات اإنتاج المحلية الصنع عن المستوردة.
تابع أن حجم أعمال قطاع الصناعات المغذية يشهد بطئًا نسبيا فى معدلات الإنتاج منذ التحديات التى واجهها سوق السيارات ممثلة فى انخفاض الطلب وارتفاع الأسعار، ما دفع العديد من الشركات على الدخول فى مشروع تصدير منتجاتها للأسواق المجاورة.
يذكر أن أعلنت شركة راية للتطوير والتصنيع - سابقا، عن خطتها الإنتاجية فى الاعتماد على المكونات المحلية الصنع فى إنتاج التوك توك، والدراجات ذات الثلاث عجلات «التروسيكل»؛ بهدف زيادة نسبة المكون المحلى من نسبة 15 إلى %40 والقدرة على الدخول فى مجال التصدير للأسواق الأفريقية.
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