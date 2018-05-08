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سيــارات
عز العرب تعتزم إطلاق 3 طرازات من بروتون
الثلاثاء 08 مايو 2018 11:55 ص
3 طرازات من بروتون
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3 طرازات من بروتون
المال-خاص
تعتزم مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وبروتون وسيتروين، إطلاق 3 طرازات من العلامة بروتون بالسوق، هى: «بريفى واكسورا وساجا» خلال الربع اﻷخير من 2018.
وأكد شريف العربي، مدير بروتون بمجموعة عز العرب، أن المجموعة حسمت مفاوضاتها مع الشركة العالمية لطرح 3 سيارات العلامة الماليزية «بروتون» محليًّا خلال الربع الرابع من العام الحالى، موضحًا أن عز العرب تترقب وصول الدفعة اﻷولى من سيارات بريفى الشهر المقبل، على أن يتبعها شحن طرازات «اكسورا» فى يوليو، وكذا موديلات «ساجا» سبتمبر 2018.
وكشف أن المجموعة تستهدف بيع ما يقرب من 1500 سيارة من بروتون خلال العام اﻷول منذ إطلاقها رسميا بالسوق، مؤكدا أن عز العرب تعمل حاليًّا على وضع اللمسات النهائية فى مراكز الصيانة من خلال تأهيلها، وتوفير قطع الغيار الخاصة بالطرازات الجديدة.
وعلق العربى على أداء سوق السيارات المستعملة حاليًّا -بالمتواضع- على حدِّ وصفه؛ لأسباب تتعلق بأحجام البنوك عن العمليات التمويلية، وكذا ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة مطالبا بضرورة انخفاضها لمعدلات %12، بالإضافة إلى زيادة التوسع فى نشاط تمويل السيارات بمختلف أنواعها «الزيرو والمستعمل».
وينتمى طراز بروتون «بريفى» لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سي، لتولد قوة 138 حصانا، بعزم دوران 150 نيوتن متر، أما عن بروتون «اكسورا» - فتنتمى إلى شريحة «mbv»، مزودة بمحرك سعة 1600 سى سي، بقوة 138 حصانًا؛ فيما تتسم بروتون «Saga» بمحرك سعة 1.3 لتر، ليعطى قوة 70 حصانًا، بعزم 120 نيوتن متر.
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