إطلاق مشروع Translogmed بحضور رئيس مجلس الوزراء

شريف إسماعيل في البرلمان

نادية صابر:



أعلن يهاب فهمي، الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط، إطلاق مشروع Translogmed، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول النقل البحري والخدمات اللوجستية صباح اليوم، والذي تستضيفه مدينة الإسماعيلية تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزراء التنمية المحلية وقطاع الأعمال ومحافظي الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وبعض ممثلي حكومات دول البحر المتوسط ومسئولي المنظمات الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية.



وقال فهمي إن المشروع أحد المشروعات التي تم إقرارها من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد من إجمالي 51 مشروعا والتي تقدر قيمتها بحوالي 5.5 مليار يورو والجاري تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الشريكة، وتشمل إضافة إلي قطاع النقل والبنية التحتية، قطاعات أخري مثل التنمية الحضرية، والطاقة المتجددة والبيئة والتعليم وريادة الأعمال وتمكين المرأة".



وأضاف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، أن المنطقة الأورومتوسطية هي قلب العالم النابض في مجال النقل البحري وتعتبر مركز التجارة الدولية عالميا.



وأوضح أن قناة السويس هي شريان الحاية للعالم اجمع تستوعب 11% من حجم التجارة العالمية ويمر بها 18 الف سفينة سنويا مما يعد العصب الرئيسي للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلي أن الفترة القادمة ستشهد تعاون مثمر مع المنطقة الأورومتوسطية لتنمية حركة التجارة العالمية.