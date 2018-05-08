هوندا مصر 2018



المال ـ خاص



كشف محمد فضل، مدير عام خدمات ما بعد البيع والصيانة بشركة النيل للتجارة والهندسة، وكلاء سيارات هوندا، عن تمكنه من صيانة 7000 سيارة من طرازات العلامة اليابانية، والتى تعانى من خلل فى الوسائد الهوائية.



كان كوسوك كاشى، المتحدث الرسمى باسم شركة هوندا العالمية، قد أعلن فى وقت سابق عن استدعاء الشركة ما يقرب من 4.5 مليون سيارة كإجراء وقائى لاحتوائها على وسادات تاكاتا الهوائية لتجنب خروجها بشكل خطر يؤثر على سلامة مستقلى السيارة والراكبين بها.



وأشار فضل فى تصريحات لـ«المال» إلى أنه خلال شهر أبريل تمكنت مراكز هوندا من صيانة 200 سيارة تخضع لخلل فى الوسائد الهوائية، مشيرًا إلى أن وكيل هوندا يستهدف تغطية %64 من إجمالى السيارات التى تخضع للاستدعاء.



وأضاف أن وكيل هوندا سعى خلال الفترة الماضية للوصول إلى كل السيارات التى تخضع للاستدعاء والبالغ عددها 11 ألفًا، و500 سيارة، مشيرًا إلى أن الشركة مستمرة فى الإعلان عن حملاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أو التواصل المباشر مع مالكى تلك الطرازات لاستبدال الأجزاء التى تعانى من تلك العيوب، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.



وأوضح مدير خدمات ما بعد البيع أن الشركة تواجه أزمة استدعاء الموديلات القديمة والتى مرَّ على إنتاجها ما يقرب من 16 عامًا، خاصة أن قام العميل الأول ببيعها كسيارة مستعملة أو اتجه إلى تكينها بعد أن باتت غير صالحة للاستخدام.



وتجدر الإشارة إلى أن وكيل هوندا قد أعلن عن بدء حملة الاستدعاء فى مارس 2016 لست طرازات لموديلات تم إنتاجها فى الفترة من 2002 وحتى 2013.



ويخضع طراز أكورد لاستدعاء لموديلات من 2004 وحتى 2009، كما تقرر استدعاء طراز ستى لموديلات تبدأ من 2008 إلى 2013.



أما سيفك فخضعت موديلات من 2002 وحتى 2010 للاستدعاء؛ بهدف تغيير نافح الوسادة الهوانية، وكذلك CR-V موديلات من 2002 وحتى 2009، فيما تقرر استدعاء موديلات جاز من موديلات 2002 وحتى 2005، أما ستريم فتقرر استدعاء موديلات 2002.