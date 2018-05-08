EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
النيل للتجارة والهندسة تخطط لتغطية %64 من الاستدعاء بحلول يونيو
الثلاثاء 08 مايو 2018 11:51 ص
هوندا مصر 2018
أخر الأخبار
هوندا مصر 2018
المال ـ خاص
كشف محمد فضل، مدير عام خدمات ما بعد البيع والصيانة بشركة النيل للتجارة والهندسة، وكلاء سيارات هوندا، عن تمكنه من صيانة 7000 سيارة من طرازات العلامة اليابانية، والتى تعانى من خلل فى الوسائد الهوائية.
كان كوسوك كاشى، المتحدث الرسمى باسم شركة هوندا العالمية، قد أعلن فى وقت سابق عن استدعاء الشركة ما يقرب من 4.5 مليون سيارة كإجراء وقائى لاحتوائها على وسادات تاكاتا الهوائية لتجنب خروجها بشكل خطر يؤثر على سلامة مستقلى السيارة والراكبين بها.
وأشار فضل فى تصريحات لـ«المال» إلى أنه خلال شهر أبريل تمكنت مراكز هوندا من صيانة 200 سيارة تخضع لخلل فى الوسائد الهوائية، مشيرًا إلى أن وكيل هوندا يستهدف تغطية %64 من إجمالى السيارات التى تخضع للاستدعاء.
وأضاف أن وكيل هوندا سعى خلال الفترة الماضية للوصول إلى كل السيارات التى تخضع للاستدعاء والبالغ عددها 11 ألفًا، و500 سيارة، مشيرًا إلى أن الشركة مستمرة فى الإعلان عن حملاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أو التواصل المباشر مع مالكى تلك الطرازات لاستبدال الأجزاء التى تعانى من تلك العيوب، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
وأوضح مدير خدمات ما بعد البيع أن الشركة تواجه أزمة استدعاء الموديلات القديمة والتى مرَّ على إنتاجها ما يقرب من 16 عامًا، خاصة أن قام العميل الأول ببيعها كسيارة مستعملة أو اتجه إلى تكينها بعد أن باتت غير صالحة للاستخدام.
وتجدر الإشارة إلى أن وكيل هوندا قد أعلن عن بدء حملة الاستدعاء فى مارس 2016 لست طرازات لموديلات تم إنتاجها فى الفترة من 2002 وحتى 2013.
ويخضع طراز أكورد لاستدعاء لموديلات من 2004 وحتى 2009، كما تقرر استدعاء طراز ستى لموديلات تبدأ من 2008 إلى 2013.
أما سيفك فخضعت موديلات من 2002 وحتى 2010 للاستدعاء؛ بهدف تغيير نافح الوسادة الهوانية، وكذلك CR-V موديلات من 2002 وحتى 2009، فيما تقرر استدعاء موديلات جاز من موديلات 2002 وحتى 2005، أما ستريم فتقرر استدعاء موديلات 2002.
أسعار السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا