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بورصة وشركات
سي آي كابيتال تحقق 82 مليون جنيه أرباحا الربع اﻷول من 2018
الثلاثاء 08 مايو 2018 11:43 ص
سي أي كابيتال
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سي أي كابيتال
أسماء السيد:
حققت شركة "سي آي كابيتال القابضة" ارتفاعا بأرباحها خلال الربع اﻷول، من العام الجاري، بنسبة 35% مقارنة بالفترة المناظرة من العام اﻷول بقيمة 82 مليون جنيه.
وأضافت الشركة في بيان حصلت "المال"، على نسخة منه إن إجمالي اﻹيرادات بلغت 542 مليون جنيه بزيادة 34%، أن إيرادات نشاط التأجير التمويلي بلغت 355.8 مليون جنيه، وبلغ إجمالي المحفظة 4.1 مليار جنيه، كمل بلغت اﻷصول المجارة نحو 8.1 مليار جنيه.
وقال محمود عطالله، رئيس مجلس اﻹدارة والرئيس التنفيذي، إن نتائج الربع اﻷول تعد بداية جيدة مقارنة بالربع المقارن من العام الماضي، معربا عن تفاؤله بالفترات المقبلة إذ تنوع المجموعة في إيراداتها من مختلف القطاعات، والتى تتضمن لا تأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر وبنوك الاستثمار، إضافة إلي الانتعاش المتوقع للاقتصاد المصري.
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