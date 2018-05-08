بقلم رجائى عطية: ابن رشـــد 3

-3 الحركة الاجتماعيةكان ابن الطفيل هو صاحب قصة «حىّ بن يقظان» التى ترجمت إلى الإنجليزية فى القرن السابع عشر، ويُعزى إليها نشاط القصة فى العصر الحديث، وفحواها أن الإنسان قد يصل إلى معرفة الله ولو نشأ منفردًا فى جزيرة منعزلة لا يتردد عليها أحد. ولا يصاحبه فيها أحد. ورأى ابن الطفيل فى هذه القصة يتمم مذهبه فى التصوف وإمكان الاتصال بالله وإدراك الحقائق الربانية برياضة النفس على الكشف والمناجاة، وقد عالج هذه القصة ابن سينا والسهروردى وابن الطفيل، وجمعتها دار المعارف فى مجلد واحد نشر بمناسبة مهرجـان ابن سينا الذى أقيم فى بغداد فى مارس سنة 1951.ويرى الأستاذ العقاد، أنه يبدو من أخبار ابن الطفيل أنه كان أقرب إلى مزاج الفنان الظريف منه إلى مزاج الفيلسوف الحكيم، وأنه كان خبيرًا بفنون المنادمة والمسامرة، أثيرًا عند المنصور أمير المؤمنين. وكان هذا هو الغالب على حكماء ذلك العصر وأطبائه ماعدا ابن رشد.كان ابن باجة يحسن فن النغم والايقاع وينظم الموشحات ويلحنها ويغنيها.وكان ابن زهر- زميل ابن رشد فى الطب والحكمة- كان أبرع أهل زمانه فى فن التوشيح وفن التلحين، وله من الشعر الظريف ما يقل نظيره.وفى بعض الروايات أن يعقوب المنصور سلطان المغرب والأندلس سمع أبياتًا لابن زهر فرقَّ له، فأقام له فى مراكش بيتًا يضاهى بيته فى اشبيلية ومفروشًا بمثل فرشه، وفيه مثل آلاته، وفاجأ ابن زهر بالبيت وأولاده يلعبون فى فنائه، فخيل إليه أنه يحلم فى منام.إلاَّ أن ابن رشد، فيما يسوق الأستاذ العقاد، لم يكن يحسن شيئًا من فنون المنادمة والتحبب إلى الأمراء. ولعله كان أعلم أهل زمانه بالفلسفة والفقه وأجهلهم بفنون المنادمة والسياسة، وراض نفسه على التوقر وبالغ فى رياضتها حتى أنف أن يُروى له شعر يتغزل فيه فأحرق ما نظمه فى صباه.أهمية بيان هذه الخصلة فيه، ومخالفته فيها لنظرائه وأقرانه، وجهله أو عزوفه عن فنون الندمان وجلساء الأسمار- أن ذلك كان له شأن فى التعجيل بنكبته التى لا ترجع كلها إلى أحوال عصره، وإنْ لم تخل فى بعض أسبابها من أحواله.ابن رشد فى عصره520 595 هـ / 1126 - 1198 ميعرض الأستاذ العقاد فى هذا الفصل الثانى من كتابه- إلى حياة ابن رشد , ونكبته , وأسبابها.حياة ابن رشدهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد ابن رشد، وهو الفيلسوف الوحيد فى أسرة من الفقهاء والقضاة.كان أبوه قاضيًا، وجده قاضى قضاة الأندلس، وتدل فتاويه المخطوطة المحفوظة فى مكتبة باريس على ملكة النظر التى ورثها عنه حفيده.وقد وردت ترجمة الحفيد الحكيم : ابن رشد فى مراجع متفرقه متعددة، عنى الأستاذ العقاد بالإشارة منها إلى «طبقات الأطباء»، لابن أبى أُصْيبعة، وترجم له الذهبى والأنصارى وابن الآبار فى كتب مخطوطة، ونُشرت منها مقتبسات بنصها فى ذيل كتاب للأستاذ «رينان» عن ابن رشد والرشدية.نشأ ابن رشد فى قرطبة كما مَرَّ بنا، وتعلّم الفقه والرياضة والطب، وتولى القضاء بإشبيلية ثم قرطبة، واصطحبه الخليفة المنصور أبو يعقوب فى غزوه لألفونس ملك أراجون وأكرمه واحتفى به، وجاوز به أجلاء علماء دولة الموحدين. ويظهر أن شهرة القاضى بالفلسفة قد جعلته موضع النظر مع الحذر، ولما استدعاه المنصور وظن الناس أنه سيعزله وينكل به، وخرج سالمًا بعد استقباله بحفاوة- أقبل عليه صحبه مهنئين، فقال لهم قولة حكيم : «والله إن هذا ليس مما يستوجب الهناء به، فإن أمير المؤمنين قربنى دفعة إلى أكثر مما كنت أؤمل فيه أو يصل رجائى إليه».وقد كشفت هذه القالة عن بصيرته وصدق رأيه، وأنه ليس من أهل المنفعة الذين تسرهم المناصب والزلفى عند الخليفة.قال عنه ابن الآبار «تأثلت له عند الملوك وجاهة عظيمة لم يصّرفها فى ترفيع حال ولا جمع مال، وإنما قصرها على مصالح أهل بلده ومنافع أهل الأندلس عامة».ويدل التاريخ على صدق بصيرة وفراسة ابن رشد، فلم يلبث الخليفة أن انقلب ونكبه وأقصاه، وأمره بملازمة قرية «اليشانة» التى كانت سلفًا مأوى لليهود، وقد قيل إنه نفى إليها لأنه كان مجهول النسب بأرض الأندلس ويظنون أنه من سلالة بنى اسرائيل، وهذه القالة محض ظن لا سند له من الواقع على الإطلاق كما يقول الأستاذ العقاد.والمتواتر من أخباره أنه كان كثير البحث والمذاكرة، ولم يصرف ليلة من حياته بلا درس أو تصنيف. وقد شغله ذلك عن العناية بثيابه وعن ادخار المال لأيام العوز، فكان يبذل العطاء لقصاده، ويلام أحيانًا على بذل المال لمن لا يحبونه ولا يكفون عن اتهامه , فيقول لمعاتبيه إن الفضيلة فى إعطاء العدو أو غير الصديق، أما إعطاء الصديق فلا فضل فيه.على أنه كان يسامح فى أمر نفسه ولا يسامح فى أمر غيره. ولذلك مواقف يطوف الأستاذ العقاد ببعضها.ولم يُذكر قط عن ابن رشد القاضى الفيلسوف خبرٌ من أخبار التبسط لمجالس اللهو والطرب مما كان يستبيحه جملة أبناء عصره، ومنهم طائفة من العلماء والحكماء.عنه قال ابن الآبار : «كان على شرفه أشد الناس تواضعًا وأخفضهم جناحًا».على أن هذه الخلائق الطبيعية وإن أغنت صاحبها فى صناعته وعمله وفى حياته، إلاَّ أنها لم تكن تغنى فى مجالسة الملوك وفى صناعة المنادمة والملازمة. ومما نُقل عنه أنه كان يخاطب الخليفة فى مجلسه فيقول : يا أخى ! وكانت أمانة التعبير العلمى عنده أحق بالرعاية من زخرفة القول فى ألقاب الملوك والأمراء.وقد جَرَّ عليه هذا الصدق كثيرًا من البلاء، فقد قال قالةً نقلت إلى الأمير فلم تغن عن ابن رشد تمحل المعاذير، وربما كان هناك أيضًا غيظ آخر مكبوت فى نفس الأمير، ولما أراد الخليفة أن ينكبه لم يذكر شيئًا من ذلك بطبيعة الحال، بل تمحل بالدين لإيقاع ضربته، متعللاً بذنوب تلحق بالأمير فى باطن الأمر، فقد تعلل عليه بإدمان النظر فى كتب القدماء، بينما كان أبو الأمير هو الذى أوصاه وكلفه بالنظر فيها وشرحها وتيسيرها لطلابها.www. ragai2009.com