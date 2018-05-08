السعودية تسعى للوصول ببرميل البترول إلى 80 دولارًا

برنت



خالد بدر الدين



تسعى حكومة السعودية، إلى الوصول بأسعار البترول إلى 80 دولارًا للبرميل، قبل نهاية العام الجارى، من خلال مطالبة أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، باستمرار سياسة خفض الإنتاج عندما تجتمع فى فيينا، شهر مايو المقبل.



وذكرت وكالة بلومبرج، أن أسعار النفط الخام الرئيسية ارتفعت الإثنين بنسبة %1 لتصل إلى 75.57 دولار لبرميل خام برنت، فى العقود الآجلة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014، بدعم من الأزمة الاقتصادية التى تشتد حدتها فى فنزويلا، واقتراب قرار الولايات المتحدة بخصوص ما إذا كانت ستعيد فرض عقوبات على إيران.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكى فى العقود الآجلة 70 سنتًا، أو ما يعادل %1 ليتجاوز 70.4 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ الربع الأخير من 2014، بعد أن حذر بعض المحللين من أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة فى فنزويلا، أحد كبار مصدرى النفط، تنذر بالمزيد من الضغوط على إنتاجها وصادراتها، وتراجع إنتاج فنزويلا إلى النصف منذ أوائل العقد الأول من الألفية لينزل إلى 1.5 مليون برميل يوميا فقط، فى ظل عدم ضخ البلاد استثمارات كافية.



وأكدت شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة، فى تقريرها الأسبوعى الذى يحظى بمتابعة واسعة، أن شركات الحفر أضافت 9 حفارات نفطية فى الأسبوع المنتهى فى الرابع من مايو الجارى، ليصل العدد الإجمالى إلى 834 حفارًا ليسجل أعلى مستوى منذ مارس 2015، ما يعنى استمرار زيادة الإنتاج، لا سيما أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أكدت أن إنتاج النفط فى الولايات المتحدة قفز حاليا إلى مستو قياسى، بلغ 10.3 مليون برميل يوميا.



وارتفعت أسعار البترول خلال هذا العام، مع استمرار اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك ومنتجين آخرين، من بينهم روسيا، لتسجل أسعار الخامين العالميين الرئيسيين أعلى مستوياتهما منذ 4 أعوام، كما شهدت موجة الصعود الأخيرة، ارتفاع أسعار البترول 3 أمثال مستوياتها المتدنية التى سجلتها فى أوائل 2016، ما جعل محللين يتوقعون رفع قيود الإنتاج قريبا، مع سعى الدول التى تعتمد على إيرادات النفط لدعم إيراداتها من خلال زيادة الصادرات.



ومن ناحية أخرى، صرح خالد الفالح، وزير الطاقة السعودى، عن مخاوفه من شح طاقة الإنتاج الفائضة فى هذه الأيام، لكنه يشعر أن حالة القطاع أفضل مما كانت عليه، حين بدأت سياسة خفض الإنتاج فى 2016، رغم أن الاستقرار الكامل للسوق، لم يحقق حتى الآن.



ويرى جريج مكينا، كبير خبراء السوق لدى شركة أكسى تريدر للوساطة فى العقود الآجلة، أن تقلبات أسواق البترول ما زالت مستمرة بسبب فنزويلا وإيران، مع توقع معظم المتعاملين بانسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من الاتفاق النووى مع طهران، التى عادت إلى كبار مصدرى النفط فى 2016، بعد رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووى.



و يؤكد ترامب دائما شكوكه فى صدق نية إيران، وهدد بالانسحاب من الاتفاق المبرم فى 2015، بعدم تمديد الإعفاء من العقوبات، حين تنتهى مدته فى 12 مايو الجارى، ما يؤدى فى الغالب إلى تقليص صادراتها من البترول.