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اقتصاد وأسواق
العصار يشهد توقيع بروتوكول لتصنيع إطارات السيارات مع بولى الصينية
الثلاثاء 08 مايو 2018 10:43 ص
اللواء العصار 556
أخر الأخبار
العصار 5569
أحمد اللاهونى
شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومجموعة "بولى" الصينية الدولية بمقر ديوان عام الوزارة بهدف التعاون في مجال تصنيع إطارات السيارات.
وأشار العصار إلى أنه بموجب هذا التوقيع سيتم إنشاء شركة مشتركة لإنتاج إطارات السيارات محلياٌ وسد إحتياجات السوق المصرى منها ، مضيفاً أن الوزارة تسعى إلى الإستفادة من خبرة مجموعة "بولى" الصينية الدولية في هذا المجال ونقل تكنولوجيا تصنيع الإطارات إلى شركات الإنتاج الحربي من أجل التصنيع المشترك لإطارات السيارات وعربات النقل.
ومن جانبه أعرب مياو زاتشوين مساعد رئيس مجموعة بولى الصينية الدولية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى لما تتميز به شركات ووحدات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وبحثية متقدمة وأطقم فنية مدربة سوف تساهم في نجاح مشروع تصنيع إطارات السيارات بجودة تصنيعية عالية وبأسعار منافسة.
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