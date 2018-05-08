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سيـــاســة
البرلمان يدرس تثبيت أسعار أول شريحتين لاستهلاك الكهرباء
الثلاثاء 08 مايو 2018 10:23 ص
البرلمان
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البرلمان
ياسمين فواز:
اتفقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د.حسين عيسى، مع وزير الكهرباء محمد شاكر، على تشكيل لجنة فرعية لدراسة إمكانية استخدام دعم الحكومة المخصص لقطاع الكهرباء فى تثبيت أسعار الشريحتين الأولى والثانية، وتطبيق الزيادة فىالأسعار الناتجة عن تخفيض الدعم على أكبر شريحتين من شرائح الاستهلاك لضمان عدم تأثر محدودى الدخل بانخفاض موازنة الكهرباء.
وتراجع دعم «الكهرباء» بنحو %47 فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة (-2018 2019)، بعد أن قدرته الحكومة فى السنة المالية الجديدة بنحو 16 مليار جنيه، مقابل 30 مليارا فى (-2017 2018).
وكشف النائب ياسرعمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة الفرعية، ستباشر عملها الأسبوع المقبل.
وأشار فى تصريحاته لـ«المال»، إلى أن وزير الكهرباء كشف أن تكلفة الكيلووات تصل إلى جنيه و4 مليمات، مطالبا اللجنة بدراسة إمكانية تنفيذ مقترح التثبيت وترحيل الزيادة فى إطار تلك التكلفة، وتوفير المبالغ المستحقة فى الموازنة.
وأكد هيثم الحريرى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«المال» تقدمه بمقترح لتثبيت أسعار ثلاث شرائح لتشمل المصريين كافة، على أن تتحمل الشرائح الثلاث المتبقية الزيادة المرتقبة، منوها إلى أن الوزير اكتفى السبت الماضى، بالاتفاق على تشكيل اللجنة الفرعية، وأبدى تحفظه على الحديث باستفاضة فيما يخص الدعم.
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