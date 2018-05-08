200 مليون جنيه رأسمال شركتي ثروة كابيتال للتأمين

الرقابة المالية - اللوجو الحديث

أحمد على:



تعتزم شركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية، ضخ نحو 200 مليون جنيه فى تأسيس شركتى تأمين على الحياة والممتلكات، وذلك فى إطار خطتها التوسعية الهادفة لتنويع الخدمات والحلول التمويلية المتاحة للعملاء.



وكشف حازم موسى، المدير التنفيذى للشركة، أنها حصلت على موافقات مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن رأسمال كل شركة يبلغ نحو 100 مليون جنيه.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن شركته تنفذ خطة توسعية تهدف إلى تنويع الخدمات التمويلية المقدمة للعملاء، لتشمل التمويل الاستهلاكى، والتأجير التمويلى، والتوريق، وأخيرًا التأمين والتخصيم.



وقال إن «ثروة كابيتال» تخطط لإطلاق نشاط التخصيم خلال النصف الثانى من 2018، مع التركيز على تقديم خدمات التخصيم للشركات الصغيرة.



وأوضح أن الشركة لا تسعى للدخول فى الأنشطة المرتبطة بسوق المال، سواء كانت السمسرة أو أنشطة بنوك الاستثمار، مؤكدًا أن ثروة كابيتال تمتلك سيولة كافية لتمويل توسعاتها المقبلة.



كما أشار إلى أنها تخطط لإصدار سندات توريق لشركة «كونتكت» التابعة، خلال الشهور المقبلة، مفضلا عدم الإفصاح عن القيمة.



كانت شركة ثروة للتوريق قد نفذت مطلع مايو الجارى، الإصدار السابع عشر لمحفظة شركة كونتكت وشركاتها الشقيقة، بقيمة 2 مليار جنيه، مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة، تتراوح بين عام و5 أعوام.