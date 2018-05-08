كواليس مناقشات قانون أوبر وكريم داخل النواب

المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية





ياسمين فواز ومحمود جمال



علمت «المال» أن محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، اقترح خلال كلمته، أثناء الجلسة العامة التى وافقت على مشروع قانون «أوبر وكريم» أن يتم النص فى القانون على أن الحد الأقصى لرسوم التراخيص للشركات العاملة فى نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ٣٠ مليون جنيه، كحد أقصى للترخيص مع فتح الباب لتقسيط المبلغ .



وأوضح، أنه لا يجوز تحصيل قيمة الترخيص بشكل سنوى، مشيرا إلى أن ذلك لا يشجع على الاستثمار وجذب الشركات.

ووافق المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، على مقترح «السويدى» بشأن تخفيض قيمة الترخيص إلى ٣٠ مليون جنيه كحد أقصى، رافضا أن يتم النص على التقسيط، خلال خمس سنوات.



وطالب بأن يتم ذلك بموافقة رئيس الوزارء، بعد العرض على الوزير المختص، وهو الأمر الذى وافق عليه المجلس، ليتم تعديل نص المادة، ليكون المبلغ بكامله، هو ٣٠ مليون جنيه كحد أقصى، وأن يكون التقسيط بعد العرض على مجلس الوزراء.



فيما تقدم خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب لإعادة المداولة على المادة 15 من مشروع القانون، والتى تحوى تفاوتا واضحا فى العقوبات مما يعرضها للعوار الدستورى.



وطالب حنفى برفع قيمة الحد الأدنى لـ500 ألف جنيه، أو لمليون جنيه بدلا من 200 ألف، أو الاكتفاء بخفض قيمة الحد الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من 10 ملايين، كما جاء النص من الحكومة، مؤكدا أن المادة تحوى تفاوتا واضحا فى العقوبة مما يعرضها للعوار الدستورى.