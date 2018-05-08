استلام 2.3 مليون طن قمح من المزارعين

قمح

محمد مجدى والصاوى أحمد:



تسلمت الحكومة 2.3 مليون طن قمح من المزارعين، منذ بداية موسم التوريد فى منتصف أبريل الماضى وحتى الإثنين.



وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، إن الكميات التى تم تسلمها تفوق مثيلتها خلال الفترة نفسها من موسم توريد العام الماضى، والتى سجلت 1.7 مليون طن، وأرجع ذلك إلى تبكير بعض المزارعين فى الحصاد هذا العام.



وكشف مصدر مسئول فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، أن إجمالى ما تم تسديده للمزارعين مقابل التوريد تجاوز 8 مليارات جنيه.



وأكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن هناك زيادة فى توريد القمح للحكومة خلال الفترة الماضية، بسبب رغبة المزارعين فى توريد محصولهم قبل دخول شهر رمضان، والحصول على المستحقات الخاصة بهم لتدبير احتياجاتهم.



وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه لا يوجد متأخرات حاليا فى صرف المستحقات، وأن عملية تسليم القمح تسير بشكل جيد باستثناء طول فترة الانتظار أمام عدد محدود جدا من الشون.



وأوضح أن المزارع يفضل التوريد مباشرة للصوامع والشون بدلا من نقاط التجميع التى تطلب أجولة «الجوت» التى تكبد المزارع مبالغ إضافية ولكن الصومعة تتسلم القمح فقط.



يشار إلى أن الحكومة تستلم إردب القمح بسعر 585 إلى 600 جنيه حسب درجة النقاوة، وكانت الحكومة قد خصصت نحو 16 مليار جنيه قيمة الكميات التى سيتم تسلمها من الفلاحين خلال الموسم الجارى.



وتستهدف الحكومة ممثلة فى وزارة التموين استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين خلال 2018 من إجمالى 9.5 مليون طن إنتاج العام الجارى، وتمثل الكميات المقرر أن تستلمها الحكومة قرابة %21 من احتياجات السوق المحلية خلال الموسم والمقدرة بنحو 19.5 مليون طن بينها 9.5 مليون طن إنتاج محلى، و10 ملايين طن يتم استيرادها من الخارج.

