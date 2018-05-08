مباحثات مصرية قبرصية حول خطة استيراد الغاز

الغاز الطبيعى

خالد بدر الدين ونسمة بيومى:



قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تكلفة إنشاء الخط البحرى، لنقل الغاز القبرصى إلى مصر، تتراوح بين 800 مليون ومليار دولار.



وعقد «الملا» ويورجوس لاكوتريبس، وزير الطاقة القبرصى، جلسة مباحثات موسعة أمس، لبحث الموقف التنفيذى للاتفاق المبدئى بين الدولتين بشأن استيراد الغاز القبرصى.



وأكد «لاكوتريبيس» أن الجانبين القبرصى والمصرى، اتفقا على الانتهاء من اتفاقية نقل الغاز فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن شركاء حقل “أفروديت” سيساهمون فى إنشاء الخط البحرى.



وكشف مصدر حكومى، أن المفاوضات المصرية القبرصية لاستيراد الغاز تسير فى اتجاه إيجابى، مؤكدا أن التوقيع النهائى على الاتفاق «مسألة وقت»، ولا توجد أى مشكلات تعوق إتمام الصفقة.



وأضاف أن تكلفة الخط البحرى الذى سيربط بين الدولتين لنقل الغاز قد ترتفع إلى 1.2 مليار دولار.



ووقعت الدولتان اتفاقاً مبدئياً فى فبراير الماضى لإنشاء خط أنابيب بحرى لنقل الغاز القبرصى، إلى مصر، ومن المرتقب أن تمد قبرص مصر بالغاز المنتج من “أفروديت”، الذى يحتوى على نحو 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعى.



وأوضح المصدر الحكومى أن موافقة الحكومة المصرية على استيراد الغاز القبرصى محسومة، ولكن قبولها تفعيل تعاقد استيراد الغاز الإسرائيلى الموقع بين شركات خاصة مؤخرا، مرهون بتسوية قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد الجانب المصرى.



وأعلنت شركتا «ديليك» للحفر الإسرائيلية، و«نوبل إنرجى» مؤخرا عن توقيع اتفاق مع شركة «دولفينوس» المصرية لتصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر، بكمية 64 مليار متر مكعب، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وعن آخر تطورات التفاوض فى ملف قضايا التحكيم الإسرائيلى، قال المصدر: «لا جديد حتى الآن».



وكانت غرفة التجارة الدولية، أصدرت حكما ضد شركات مصرية عام 2015، يقضى بتغريمها مليارى دولار، لإخلالها باتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عام 2012،عقب التفجيرات المتتالية لخط الغاز بالعريش.



وتوقع المصدر إتمام صفقات استيراد الغاز مع الجانبين القبرصى والإسرائيلى، الأمر الذى يسهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة، موضحا أن استيراد الغاز من الدولتين سيحول مصر إلى بوابة مرور غاز دول شرق البحر المتوسط وإسالته وتصديره إلى كل أنحاء العالم، مستغلة فى ذلك بنيتها التحتية ومصانع الإسالة داخلها.



وأوضح المصدر أن إتمام صفقات استيراد الغاز ستمنح مصانع الإسالة فى مصر فرصة العمل بكامل طاقتها، بعد توقف لسنوات بسبب توجيه كامل الإنتاج إلى السوق المحلية.



ويوجد فى مصر مصنعان لإسالة الغاز، الأول فى إدكو، وتساهم فيه شركة «إيجاس» بحصة %12، وهيئة البترول بنسبة %12، وشركة «شل» بنسبة %35.5، و«بتروناس» الماليزية%35.5، و«جاز دى فرانس» %5، والثانى : فى دمياط وتديره شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية وتمتلك «إيجاس» وهيئة البترول حصصاً محدودة فيه.



ولفت المصدر إلى جدوى استيراد الغاز من دول شرق البحر المتوسط لرخص ثمنه، لا سيما وأنه سيصل بصورته الغازية، والتى تسهل ضخه فى الشبكة القومية.

