هاشتاج #جروس_يا_مرتضى الأول على تويتر وسط غضب جمهور الزمالك

أحمد صبرى:





تصدر هاتشاج #جروس_يا_مرتضي المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر وذلك لمطالبة رئيس نادى الزمالك مرتضي منصور بالتعاقد مع المدرب السويسرى كريستيان جروس.





يأتى ذلك بعد تصريح مرتضي منصور مساء اليوم التجديد لايهاب جلال المدير الفني الحالى للموسم الجديد ووقف المفاوضات مع جروس بعد فوز الفريق اليوم ضد الاسماعيلى فى نصف نهائي كأس مصر.





وشن المغردون هجوما حادا على رئيس النادى بسبب ذلك التراجع محملينه سوء الأوضاع وماقد يحدث مستقبلا اذا استمر جلال فى تدريب الفريق حيث شمل الهاشتاج 33الف تغريدة فى أقل من 3 ساعات.



