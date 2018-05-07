طارق عامر: 5 مليارات دولار تدخل شهريا للبنوك المصرية

طارق عامر 1010

أحمد صبرى



قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن هناك 5 مليارات دولار تدخل شهريا البنوك المصرية من الخارج، وتعمل على زيادة الاحتياطى النقدي، وذلك بعد تحسن الاقتصاد المصرى، وزيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فيه.



وأضاف فى لقاء له مع برنامج كل يوم على قناة أون E، أن هدف الدولة حاليا الحفاظ على المكاسب الاقتصادية، وثقة المستثمرين، مؤكدا أن الحكومة تعمل بأسلوب علمى فى تحسن الاقتصاد.