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بنـــوك
طارق عامر: 5 مليارات دولار تدخل شهريا للبنوك المصرية
الإثنين 07 مايو 2018 10:43 م
طارق عامر 1010
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طارق عامر 1010
أحمد صبرى
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن هناك 5 مليارات دولار تدخل شهريا البنوك المصرية من الخارج، وتعمل على زيادة الاحتياطى النقدي، وذلك بعد تحسن الاقتصاد المصرى، وزيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فيه.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج كل يوم على قناة أون E، أن هدف الدولة حاليا الحفاظ على المكاسب الاقتصادية، وثقة المستثمرين، مؤكدا أن الحكومة تعمل بأسلوب علمى فى تحسن الاقتصاد.
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