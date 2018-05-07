تباين أداء البورصات العربية بصعود 4 تصدرتها الدوحة

مع هبوط 4 منها مصر









خالد بدر الدين





تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بصعود 4 بورصات تصدرتها الدوحة، بنسب ضعيفة، رغم ارتفاع أسعار البترول إلى أكثر من 75 دولارًا للبرميل لتسجل أعلى مستوى منذ حوالى 4 سنوات، وهبوط 4 بورصات أخرى، منها مصر وأبو ظبى.





وقفز مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.9% ليصل إلى 8984 نقطة بفضل صعود سعر سهم شركة صناعات قطر، ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط وذات أثقل وزن على المؤشر القطري بحوالى 2%.





وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصتى الكويت والبحرين ارتفعا بحوالى 0.2% لكل منهما ليزدادا إلى حوالى 4796 نقطة و1279 نقطة على الترتيب.





وكسب مؤشر تداول جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليستقر عند 8117 نقطة، لكن صعدت أسعار أسهم بعض شركات البتروكيماويات السعودية، ومنها شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بحوالى 1.3%.





كما ارتفع سعر سهم مجموعة صافولا 3%، وكان من بين كبار الرابحين، وأغلق سعر سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، مرتفعًا 1.2% بعد أن سجل الأسبوع الماضي زيادة 10.5% في صافي ربح الربع الأول من العام الحالى ليتجاوز توقعات المحللين.

وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 0.5% ليهبط إلى 17523 نقطة، بعد أن انخفض أمس أيضًا حوالى 1.2% بينما هبط مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة لم تجاوز 0.1% ليستقر عند 4712 نقطة.





وتراجع مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بأكثر من 0.4% لينزل إلى حوالى 4541 نقطة، مع انخفاض سعر سهم شركة الدار العقارية 1.4%.



