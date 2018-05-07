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نقل وملاحة
موانئ بورسعيد تسجل دخول 5650 طن حديد
الإثنين 07 مايو 2018 08:42 م
موانئ بورسعيد
أخر الأخبار
موانئ بورسعيد
أمانى العزازى
استقبلت موانئ بورسعيد التابعة لموانىء المنطقة الاقتصادية لقناةالسويس سفينتي بضاعة عامة منها السفينة HAG Hesen والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 97 مترا وحمولتها الكلية 3533طن رخام
كما استقبلت الموانئ السفينة joy H والتى ترفع علم بليز ويبلغ طولها 96متر وذلك لفترة تستمر 8أيام بتواجدها بالميناء لتفريغ 56500 طن حديد.
وأكد بيان حركة السفن بموانى بورسعيد، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم سجل اليوم الاثنين 17 سفينة .وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 4سفن ومنتظر دخول سفينة .
بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة 4 سفن أخرى
وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.
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