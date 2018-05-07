صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 646 جنيهًا

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعًا فى نهاية التعاملات اليومية نتيجة إغلاق البورصة العالمية على صعود سعر الأوقية.





وسجل عيار 21، اليوم، نحو 646 جنيهًا للجرام، بدلًا من 644 جنيهًا أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 554 جنيهًا، وعيار 24 نحو 738 جنيهًا بدلًا من 736 جنيهًا، أمس أول، وصعدت الأوقية لتسجل 1315 دولارًا.



