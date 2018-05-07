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سيـــاســة
برلماني يطالب بالتريث وعدم الاعتراض على نظام التعليم الجديد
الإثنين 07 مايو 2018 07:51 م
وزارة التربية والتعليم
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وزارة التربية والتعليم
سلوى عثمان
طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أولياء الأمور والطلاب بالتريث وعدم الاعتراض على نظام التعليم الجديد حتى يتم الإعلان عن كافة تفاصيله والكشف عن ملامحه النهائية، مشيرا إلى أن النظام لم يطبق بعد فمن الخطأ إصدار أحكام بشأنه الآن.
وحذر الكومي في تصريحات له، من إطلاق الشائعات أو الانسياق ورائها وذلك عن طريق ترويج المعلومات المغلوطة والغير صحيحة بشأن النظام الجديد، حيث نفى البعض دراسة اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية الآخرى، في حين أن الوزير لم يقل ذلك فالحديث عن "تعريب الدراسة" لا يقصد به إقصاء اللغات الآخرى وإنما الهدف منه هو الاهتمام باللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية للبلاد.
وأوضح نائب المصريين الأحرار، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الحالي لديه استراتيجية لتطوير منظومة التعليم في مصر لكنها غير واضحة بشكل كامل
وأكد أن البرلمان من جانبه سيسعى إلى استدعاءه لتوضيح استراتيجيته والكشف عن كافة تفاصيل نظام التعليم الجديد لحسم حالة الجدل المثارة حاليا
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