نصر الله : الانتخابات اللبنانية انتصرت لخيار المقاومة

رويترز









قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، المدعوم من إيران، اليوم الاثنين، إن نتائج الانتخابات اللبنانية تعد ”انتصارًا سياسيًّا ومعنويًّا كبيرًا لخيار المقاومة“، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه الإقليميين.





وفي خطاب تليفزيوني بعد يوم من أول انتخابات نيابية تجرى في البلاد منذ 9 سنوات، قال نصر الله ”نستطيع أن نحكي اليوم بدرجة عالية من اليقين أن الحضور النيابي الذي أفرزته هذه الانتخابات.. يشكل ضمانة وقوة كبيرة لحماية المقاومة، وهذا الخيار الاستراتيجي ولحماية المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة“.





وأشارت نتائج غير رسمية إلى فوز جماعة حزب الله الشيعية وحلفائها السياسيين بأكثر من نصف المقاعد في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، مما يعطي دفعة للجماعة المدعومة من إيران والمناهضة بشدة لإسرائيل، كما يؤكد النفوذ الإقليمي المتزايد لطهران.





والنتيجة التي لم يتم تأكيدها رسميًّا بعدُ تنطوي على مخاطر تعقيد السياسة الغربية تجاه لبنان المتلقي الكبير للدعم العسكري الأمريكي والمعتمد على مليارات الدولارات من المساعدات والقروض لإنعاش اقتصاده الهش.





وقال وزير إسرائيلي إن المكاسب تظهر أنه لا فرق بين الدولة اللبنانية وحزب الله، مما يشير إلى خطر استهداف الحكومة في أي حرب مستقبلية.





وقال رئيس الوزراء سعد الحريري، المدعوم من الغرب، إنه فقَد نحو ثلث مقاعده. وألقى باللائمة على قانون جديد أعاد رسم حدود الدوائر الانتخابية ومثّل تحولا من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي. كما أشار إلى ثغرات في أداء حزبه.





لكن بحصوله على 21 مقعدًا بقي الحريري كزعيم للسنة بقيادته أكبر كتلة في البرلمان المؤلف من 128 مقعدًا، مما يجعله المرشح الأوفر حظًّا لتشكيل الحكومة المقبلة.





وفي المقابل خرج حزب ”القوات اللبنانية“ المناهض لحزب الله وهو حزب مسيحي، بفوز كبير زاد تمثيله إلى المِثلين تقريبًا بحصوله على 15 مقعدًا على الأقل، مقارنة مع ثمانية من قبل وفقًا لمؤشرات غير رسمية.





ووفقًا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان فإن رئيس الوزراء ينبغي أن يكون مسلمًا سنيًّا. ومن المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة مثل المنتهية ولايتها، تشمل جميع الأحزاب الرئيسية. ومن المتوقع أيضًا أن تستغرق المباحثات حول المناصب الوزارية بعض الوقت.



