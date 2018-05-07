EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
نصر الله : الانتخابات اللبنانية انتصرت لخيار المقاومة
الإثنين 07 مايو 2018 07:19 م
حسن نصر الله
أخر الأخبار
حسن نصر الله
رويترز
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، المدعوم من إيران، اليوم الاثنين، إن نتائج الانتخابات اللبنانية تعد ”انتصارًا سياسيًّا ومعنويًّا كبيرًا لخيار المقاومة“، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه الإقليميين.
وفي خطاب تليفزيوني بعد يوم من أول انتخابات نيابية تجرى في البلاد منذ 9 سنوات، قال نصر الله ”نستطيع أن نحكي اليوم بدرجة عالية من اليقين أن الحضور النيابي الذي أفرزته هذه الانتخابات.. يشكل ضمانة وقوة كبيرة لحماية المقاومة، وهذا الخيار الاستراتيجي ولحماية المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة“.
وأشارت نتائج غير رسمية إلى فوز جماعة حزب الله الشيعية وحلفائها السياسيين بأكثر من نصف المقاعد في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، مما يعطي دفعة للجماعة المدعومة من إيران والمناهضة بشدة لإسرائيل، كما يؤكد النفوذ الإقليمي المتزايد لطهران.
والنتيجة التي لم يتم تأكيدها رسميًّا بعدُ تنطوي على مخاطر تعقيد السياسة الغربية تجاه لبنان المتلقي الكبير للدعم العسكري الأمريكي والمعتمد على مليارات الدولارات من المساعدات والقروض لإنعاش اقتصاده الهش.
وقال وزير إسرائيلي إن المكاسب تظهر أنه لا فرق بين الدولة اللبنانية وحزب الله، مما يشير إلى خطر استهداف الحكومة في أي حرب مستقبلية.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري، المدعوم من الغرب، إنه فقَد نحو ثلث مقاعده. وألقى باللائمة على قانون جديد أعاد رسم حدود الدوائر الانتخابية ومثّل تحولا من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي. كما أشار إلى ثغرات في أداء حزبه.
لكن بحصوله على 21 مقعدًا بقي الحريري كزعيم للسنة بقيادته أكبر كتلة في البرلمان المؤلف من 128 مقعدًا، مما يجعله المرشح الأوفر حظًّا لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي المقابل خرج حزب ”القوات اللبنانية“ المناهض لحزب الله وهو حزب مسيحي، بفوز كبير زاد تمثيله إلى المِثلين تقريبًا بحصوله على 15 مقعدًا على الأقل، مقارنة مع ثمانية من قبل وفقًا لمؤشرات غير رسمية.
ووفقًا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان فإن رئيس الوزراء ينبغي أن يكون مسلمًا سنيًّا. ومن المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة مثل المنتهية ولايتها، تشمل جميع الأحزاب الرئيسية. ومن المتوقع أيضًا أن تستغرق المباحثات حول المناصب الوزارية بعض الوقت.
وقال أندرو تابلر، من معهد واشنطن إن وضع الحريري ”سيكون أضعف في أي حكومة قادمة. وقدرته على وضع حد أو كبح جماح حزب الله... في لبنان ستكون محدودة جدًّا“.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا