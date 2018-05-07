المجتمعات العمرانية توقع بروتوكولا مع سيتى إيدج لتسويق 7 مشروعات

تتضمن مجتمعا سكنيا مغلقا على 477 فدانا بالعلمين الجديدة وحى المال والأعمال بالعاصمة





بدور إبراهيم



وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، والتى تمتلك الهيئة 60% من رأسمالها، بحضور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.



وأوضح مدبولى أن هذا البروتوكول يُعد شكلًا جديدًا من أشكال الشراكة بين الدولة والشركات التابعة للقطاع الخاص، بحيث تتولى "سيتى إيدج" وفقًا للبروتوكول إدارة تطوير والإشراف على الإنشاءات وتصميم وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة في كل من العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة.



وقال المهندس محمد الألفي، رئيس مجلس إدارة شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، إن الشركة وفقًا للبروتوكول ستقوم بتسويق أول أبراج سكنية متميزة على البحر مباشرة، ومشروع تجاري عالمى، ومجتمع سكنى مغلق على مساحة 477 فدانًا في العلمين الجديدة، التي تمثل واحدة من أهم المدن الجديدة والواعدة في مصر، بالإضافة لذلك ستقوم الشركة بإدارة أعمال تطوير مشروعين أحدهما تجاري، والآخر سكني في المنصورة الجديدة، كذلك حى المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستقوم الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC) بتنفيذه.



وأشار إلى أن الشركة تخطط لزيادة عدد مشروعاتها خلال العام الحالى لتصل إلى 7 مشروعات في عدد من المدن الكبرى الجديدة، بالإضافة لمشروعيها الجديدين بمدينة الشيخ زايد.



تأسست شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60%، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة 38%، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2%، ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري 1.3 مليار جنيه، وانطلقت الشركة في يناير 2018، حيث بدأت بتنفيذ مشروعين هما "إيتابا" في مدينة الشيخ زايد، وهو مجمع سكني متكامل وذكي يضم 493 وحدة باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، أما ثاني مشروعات الشركة فهو مشروع متعدد الاستخدامات باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه.​

