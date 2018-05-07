EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
السيسى يتقدم جنازة خالد محي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو
الإثنين 07 مايو 2018 05:51 م
السيسى يتقدم جنازة خالد محي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو
أخر الأخبار
السيسى يتقدم جنازة خالد محي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو
بدور إبراهيم
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التي أقيمت اليوم للسيد خالد محمد أمين محي الدين أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو عام 1952 ومؤسس حزب التجمع .
حضر المراسم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار رجال الدولة ورموز العمل السياسي والحزبي ، وعدد من قادة القوات المسلحة .
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم العزاء لأسرة الفقيد الذي لبى نداء ربه بعد مسيرة حافلة بالعمل والعطاء ، وكانت له إسهامات قيمة علي مدار تاريخه السياسي والوطني بمشاركته في ثورة يوليو المجيدة وتأسيسه لحزب التجمع ، كما حصل الفقيد علي قلادة النيل تقديرا لخدمته الجليلة بالقوات المسلحة .
وكانت رئاسة الجمهورية قد نعت روح الفقيد مؤكدة أن مصر ستبقى ممتنة لإسهاماته الوطنية وسيرته الخالدة، التي ستظل محفورة في تاريخ الوطن بحروف من نور لتحتفظ بمكانتها في ذاكرة العمل السياسي المصري بكل تقدير واحترام .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا