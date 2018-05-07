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نقل وملاحة
وزير الطيران يستقبل وزيرة النقل الأوغندية لبحث تعزيز التعاون
الإثنين 07 مايو 2018 04:48 م
وزارة الطيران
أخر الأخبار
وزارة الطيران
دعاء محمود
استقبل شريف فتحي وزير الطيران المدني بمكتبه اليوم الاثنين، مونيكا أزوبا وزيرة النقل الأوغندية، والوفد المرافق لها.
وتأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون المشترك بين مصر وأوغندا و في ظل الانفتاح الكبير فى مجال الطيران المدنى والنقل الجوي، وفق بيان وزارة الطيران
وخلال اللقاء ناقشا الوزيران سبل توطيد العلاقات بين البلدين فى مجالات وأنشطة الطيران المدني ، وتم الاتفاق على عمل زيارات متبادلة بين الجانبين فى المرحلة القادمة.
ومن جانبها أعربت مونيكا عن سعادتها بهذا اللقاء مؤكدة على تطلع بلادها لتعزيز اواصر التعاون بين الجانب المصري والأوغندي وكذا الاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال.
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