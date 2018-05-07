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نقل وملاحة
انطلاق مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري بالإسماعيلية غدا
الإثنين 07 مايو 2018 04:31 م
ميناء غرب بورسعيد
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ميناء غرب بورسعيد
نادية صابر
تنطلق غدا فعاليات مؤتمر " الاتحاد من أجل المتوسط" بمدينة الإسماعيلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتنظم فعاليات المؤتمر الأمانة العامة للاتحاد والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة ممثلي حكومات ورؤساء الموانئ الاورومتوسطية والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية.
وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مدينة الإسماعيلية تستضيف مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط الذي يقام خلال يومي 9،8 من مايو الجاري، تحت عنوان النقل البحري والخدمات اللوجستية
وأوضح أن المؤتمر معني بربط دول حوض البحر المتوسط وموانئها لتقديم منظومة للنقل البحري أكثر كفاءة، وكذلك عرض كل ما هو جديد في هذه المنظومة وسبل تعاون دول المتوسط في هذا القطاع.
ومن جانبه قال السفير إيهاب فهمي الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط إن جلسات المؤتمر تستعرض قصص نجاح موانئ وقطاعات النقل البحري لدول البحر المتوسط وتعزيز التواصل والحلول متعددة الوسائط في المنطقة الأورومتوسطية
وأضاف "كما يعرض رؤساء موانئ المتوسط الجديد في الخدمات اللوجستية للموانئ وكيفية تفعيل التعاون المشترك بين هذه الموانئ".
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