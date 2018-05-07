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اقتصاد وأسواق
وهدان يطالب بتشكيل لجنة برلمانية لحل أزمة خسائر الهيئات الاقتصادية
الإثنين 07 مايو 2018 03:56 م
سليمان وهدان وكيل البرلمان 699
أخر الأخبار
سليمان وهدان وكيل البرلمان 699
ياسمين فواز
طالب وكيل المجلس النائب سليمان وهدان، لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتشكيل لجنة لوضع حلول لخسائر الهيئات الاقتصادية طبقا للتقرير الصادر عن اللجنة بشأن الحساب الختامي ٢٠١٦/٢٠١٧ ،متسائلا:" إلى متى ستظل هذه الهيئة خسرانة؟"،
وتابع وكيل البرلمان خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، :"أشكر لجنة الخطة والموازنة على مجهودها، والجهاز المركزي للمحاسبات لدوره الكبير في توضيح بعض الأرقام وكشف الخسائر، وكنت أتمنى أن يحترم الوزير ما قاله رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن التوصيات لتقليص الدين العام".
وأضاف أن:"التقرير الذي ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف زيادة الديون الحكومية بنسب كبيرة، فضلا عن خسائر الهيئات الاقتصادية، لذلك لابد من تشكيل لجنة لوضع حلول حقيقية لنخرج من أزمة نزيف الاقتراض والفوائد.. أتمنى أن يأخذ وزير المالية بتقرير لجنة الخطة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات".
** عجز الموازنة
من جانبه، أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن أى مدينوية تحصل عليها مصر، تكون بغرض وهدف أساسى قائلا:" مفيش مديونية بتاخدها مصر بدون أى غرض".
وأوضح أن مديونية مصر بنهاية 2007-2008، كانت 850 مليار جنيه، إلا أنه بنهاية العام الحالى 2016-2017 ستكون 4.3 تريليون جنيه،
ولفت إلى أن هذه الزيادة وفق متطلبات الحياة وزيادة كبيرة فى المصروفات تحت الضغوط الكبيرة لتلبية كل الطلبات، مؤكدا على أنه بالرغم من ذلك زيادة عجز الموازنة تعد عنصرا أساسيا لكل المشاكل.
وقال الجارحى إن الحكومة تنظر للدين بشكل مستمر، قائلا:" فاتورة الفوائد إرتفعت لأسباب واضحة ويعلمها الجميع".
وأشار إلى أن خسائر الهيئات الإقتصادية ترجع لإدارة وأسلوب إنشائها من البداية واعتمادها على القروض والمديونية من قبل بنك الإستثمار
وأوضح أنه بالرغم من وجود خسائر فى بعض الهيئات إلا أن هيئات أخرى ناجحة مثل هيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية.
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