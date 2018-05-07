سامح شكري: لا نتائج إيجابية لاجتماع سد النهضة الأخير

سد النهضة

سمر السيد



قال وزير الخارجية سامح شكري إن الدول الثلاث لم تتجاوز التعثر في مفاوضات سد النهضة، وذلك في الجولة الفنية التي عقدت في أديس أبابا مؤخرا، مرجعا ذلك إلى استمرار تحفظ السودان وإثيوبيا علي التقرير الاستهلالي الخاص بتوضيح الآثار المترتبة من إنشاء السد على مصر والسودان.



وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأوغندي، أن جولة المباحثات الأخيرة في أديس أبابا تناولت الكثير من الأمور بالتفصيل، وكان هناك طرح لعدد من الأطروحات التي قد تؤدي لكسر الجمود.



ولفت إلى أن مصر طرحت من قبل وساطة البنك الدولي في مفاوضات السد، متابعا: "نحن لا نريد إعاقة مسار المفاوضات فالموضوع علمي وغير قابل للتأويل السياسي".



وأردف: "الجولة لم تسفر عن نتيجة وكنا نأمل أن يكون هناك قبول للتقرير الاستهلالي الذي يأتي بشكل محايد وعلمي ويتم وضعه من شركة عالمية محل ثقة بين الدول الثلاثة".



وذكر أنه من المقرر الاجتماع مرة أخري في اثيوبيا، مؤكدا في الوقت نفسه حرص مصر للاجتماع مع التقدير الكامل للمصالح الاثيوبية في بناء السد.



وأوضح أن مصر تتعامل بمرونة وتسعي العمل المشترك وفق إطار يضمن حقوق كل الدول بشكل متساوي.



وعقد مؤخرًا في أديس أبابا الاجتماع الفني بشأن سد النهضة وذلك بمشاركة وزراء الري في البلدان الثلاث والوفود الفنية.

