مصر تهنئ لبنان بإتمام الانتخابات النيابية بنجاح

وزارة الخارجية مصر

المال- خاص



أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن خالص التهاني لدولة لبنان الشقيقة بإتمام الانتخابات النيابية بنجاح، والتي جرت وسط أجواء تنافسية عكست القيم الديمقراطية والسلوك الحضاري للشعب اللبناني الشقيق وإيمانه بأهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.



وأشاد البيان بقدرة الشعب اللبناني على الحفاظ على استقرار دولته طوال السنوات الماضية رغم ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات، وهو الأمر الذي يبعث على الأمل والاطمئنان، مؤكداً على أن التعايش المشترك والتوازن يعدان ركيزتين أساسيتين لمستقبل المنطقة ودولها.



وأكدت مصر على موقفها الراسخ تجاه دعم أمن واستقرار وسيادة لبنان، وأن قيم السلام والعيش المشترك التي يتبناها الشعب اللبناني، والتي تجسدت في المشهد الانتخابي الأخير، يمكن أن تمثل نموذجاً مشرفاً يحتذى به.