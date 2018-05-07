EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
مصر تهنئ لبنان بإتمام الانتخابات النيابية بنجاح
الإثنين 07 مايو 2018 03:47 م
وزارة الخارجية مصر
أخر الأخبار
وزارة الخارجية مصر
المال- خاص
أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن خالص التهاني لدولة لبنان الشقيقة بإتمام الانتخابات النيابية بنجاح، والتي جرت وسط أجواء تنافسية عكست القيم الديمقراطية والسلوك الحضاري للشعب اللبناني الشقيق وإيمانه بأهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.
وأشاد البيان بقدرة الشعب اللبناني على الحفاظ على استقرار دولته طوال السنوات الماضية رغم ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات، وهو الأمر الذي يبعث على الأمل والاطمئنان، مؤكداً على أن التعايش المشترك والتوازن يعدان ركيزتين أساسيتين لمستقبل المنطقة ودولها.
وأكدت مصر على موقفها الراسخ تجاه دعم أمن واستقرار وسيادة لبنان، وأن قيم السلام والعيش المشترك التي يتبناها الشعب اللبناني، والتي تجسدت في المشهد الانتخابي الأخير، يمكن أن تمثل نموذجاً مشرفاً يحتذى به.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا