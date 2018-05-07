المصريون والاقتصاد

المال- خاص



أكد بنك استثمار "اتش سي" أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة المصرية الأعوام الماضية بدأت تؤتي ثمارها، وإن كان ذلك على حساب عبء أكبر للديون على المدى القصير.



وأشار بنك الاستثمار في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها اليوم إلى أن السياسات النقدية والمالية التقشفية، نجحت في إعادة صافي الاحتياطي الأجنبية (NIR) إلى مستويات سابقة مستقرة، مما ساهم في تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات.



وقالت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار، إن الاقتصاد المصري يتوقع أن يحقق نموا 5.3% في السنة المالية 2017/2018، يرتفع إلى 6% العام المالي المقبل، و 6.2% العام المالي الذي يليه، مع الأخذ في الاعتبار تحسن النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام المالي الحالي، و نمو الاستثمارات، والإصلاحات التشريعية المتوقعة.



وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر 2017) نما الاقتصاد المصري بـ 5.23% مقارنة بمعدل 3.83% في الفترة المماثلة من العام الماضي .



وأشارت سعادة إلى إنه من المتوقع تحقيق فائض مبدئي قدره 3.10% في السنة المالية 2019/2020 في ظل تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة الجارية، رغم وجود أثر تضخمي قصير الأجل، خاصة وأن هذه الإصلاحات تعتبر أساسية من أجل تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.



وتابعت:" تبني الحكومة برنامجا للإصلاح الضريبي الشامل، يستهدف تحقيق فائض مبدئي قدره 1.8%-2 % في السنة المالية 2018-2019، يتوافق بقوة مع توقعاتنا بارتفاع هذه النسبة إلى 3.1% في السنة المالية 2019/2020".



وأرجعت سعادة هذه الأرقام إلى تقديرات نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمتوقع بلوغها 14.2% السنة المالية الحالية، و14.7% في السنة المالية 2018/2019، و15.2% في السنة المالية 2019/2020مقارنة بـ 13.3% في السنة الماضية.



وعلى صعيد المصروفات غير شاملة مصروفات الفائدة، توقع بنك الاستثمار أن تقل نسبتها المئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 18% في هذه السنة المالية، و17% في السنة المالية التالية مباشرة، و16% في السنة المالية التي تليها، بعد أن كانت 21% في السنة المالية الماضية."



وأكدت سارة سعادة أن برنامج الحكومة للبيع الجزئي للأصول، المخطط والذي مدته 3 سنوات، عبر طرح نسب تتراوح بين 15 إلى 30% من نحو 23 شركة بالبورصة سيؤثر إيجابيا على العجز الكلي للموازنة على المدى القصير، مع تحقيق الجزء الأكبر من عملية بيع الأصول في السنة المالية 2018/2019.



بناء على ذلك، توقع بنك الاستثمار نسبة العجز الكلي للموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 10.1% في السنة المالية الحالية، و8.4% في السنة المالية 2018/2019، و7.1% في السنة المالية 2019/2020.

