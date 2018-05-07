13 معلومة عن لكزس أحدث علامة تجارية بسوق السيارات

شريف عيسى



تستعد شركة تويوتا ايجيبت بدء عمليات لكزس فى مصر عبر بيع السيارات وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة الخميس المقبل، من خلال مركزها الجديد والذى تم تدشينه مؤخراً بمنطقة القاهرة الجديدة.



"المال" تستعرض أهم المعلومات عن لكزس فى التقرير التالى :



1- لكزس هى علامة تجارية تتبع مجموعة تويوتا العالمية تقوم على انتاج وبيع سيارات تتبع الفئة الفاخرة، و يرجع تأسيسها لعام 1989.



2- تتوافر لكزس فى أكثر من 90 دولة عبر ما يقرب من 237 تاجراً يتولون تقديم الطرازات وخدمات ما بعد البيع والصيانة وبيع قطع الغيار.



3- تنتج لكزس ما يقرب من 22 طرازاً، منها 5 لشريحة السيدان، و5 رياضية متعددة الأغراض Suv، و3 موديلات كوبيه، و5 طرازات هجينية ، و4 سيارات رياضة.



4- يتوافر للكزس 5 مصانع فى جميع أنحاء العالم منها 3 مصانع باليابان، أما المصنع الرابع فيتواجد بولاية كنتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية، والخامس بكندا.



5- قفزت معدلات مبيعات لكزس العالمية خلال الفترة من 2010 وحتى 2016 بنسبة 62.5%، لتسجل 669 ألف سيارة مباعة، مقارنه بمعدلات مبيعات 2010 والتى قدرت بـ 412 ألف وحدة.



6- انخفضت مبيعات لكزس 6.2% خلال 2017، بإجمالى 637 ألفاً، و899 سيارة، مقارنه بمستويات مبيعات 2016، وفقاً للإحصائيات المعلنه بتقرير فوكس 2 موف لأبحاث السيارات.



7- تستهدف لكزس نمو مبيعات بنهاية العام الجارى لتصل إلى 648 ألفاً، و750 سيارة، بنسبة نمو 1.7% عن مبيعات 2017.



8- تعد أمريكا الشمالية من أهم الأسواق للعلامة اليابانية إذ تمثل مبيعاتها 50% من المبيعات الإجمالية للكزس، فيما تحتل اسيا المركز الثانى فى قائمة الأسوق بحصة سوقية 28%، أما المركز الثالث فأتى دول الإتحاد الأوربى والتى تقتنص حصة سوقية 7%، وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجى على حصة 5.3% من مبيعات لكزس العالمية لتحصد بذلك المركز الرابع، أما افريقيا فلا تتجاوز مبيعاتها 0.1%.



9- يقتصر تواجد لكزس فى القارة الأفريقية على دولة جنوب أفريقيا، وبذلك تصبح مصر ثانى دولة فى القارة تحصل على وكالة العلامة التجارية .



10- تخطط تويوتا ايجيبت لطرح طرازين من لكزس وهما LS، وLX نهاية الأسبوع الجارى.



11- تتصدر لكزس قائمة العلامات التجارية الاكثر إعتمادية والاقل عرضة للاعطال وفقاً لتقرير جى دى باور والصادر فى 2018.



12- يحتل طراز لكزس RX قائمة الطرازات الأعلى مبيعاً داخل الشركة، بإجمالى 163.3 ألف وحدة تم بيعها على مدار العام الماضى.



13- تحتل الطرازين المقرر طرحهما فى مصر المرتبة الخامسة بالنسبة للكزس LX، والمرتبة العاشرة لطراز LS فى قائمة الطرازات الأكثر مبيعاً للعلامة التجارية.

