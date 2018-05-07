وزير البترول يعلن أخبارا سارة عن ظهر

طارق الملا جديد

الإنتاج اليومى قفز لـ900 مليون قدم ويرتفع لـ1.2 مليار خلال أيام



نسمة بيومى:



أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن بلوغ إجمالى إنتاج حقل ظهر 900 مليون قدم مكعب غاز يوميا، بعد دخول وحدتى الإنتاج الثانية والثالثة الخدمة خلال الأيام الماضية.



ومن المخطط الوصول بمعدلات الإنتاج إلى نحو 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال أيام، فى ضوء الأعمال الجارية لتوسعة الطاقة الاستيعابية للوحدات الإنتاجية بحلول شهر رمضان.



وكانت وزارة البترول، قد أكدت - فى تصريحات لها فى مارس الماضى - أنه من المخطط زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق "ظُهر" الواقع فى البحر المتوسط إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا فى مايو الجارى.



ولفت الوزير إلى أن ذلك يعد إنجازا زمنيا فى تنفيذ المشروع برفع معدلات الإنتاج قبل الموعد المخطط بنحو 50 يوميا، مضيفا أنه بحلول شهر أغسطس المقبل، سيتم إدخال الوحدتين الرابعة والخامسة على الإنتاج، وهو ما سيمهد لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والمساهمة فى تحقيق وفر كبير فى فاتورة استيراد الوقود، بالإضافة إلى تحسين مزيج الطاقة لمحطات الكهرباء باستخدام الغاز لتقليل المازوت المستخدم ، وتنمية صناعة البتروكيماويات والتوسع فى استخدام الغاز فى تموين السيارات .











