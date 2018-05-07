البحيرة للتوزيع تنتهي من تركيب ١١٤ محول كهرباء

محمد شاكر 555669

عمر سالم:



يتابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستوى الأداء بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، واستعرض المهندس محمد عبد العليم سطوحى، تقريرا أشار فيه إلى إنجازات الشركة موضحا :



أولا : الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الطموح:



- تم تركيب وإحلال 114 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة.



- وفى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال 3338 عامود جهد متوسط بدلا من الأعمدة المتهالكة ، و إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 154,3 كم ، وكذلك 186,7 كم كابلات وذلك للتوسع في شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال.



- وفي مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى قامت الشركة بتركيب وإحلال 12900 عامود جهد منخفض وتم إحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 1336,6 كم ، وكذلك 10,7 كم كابلات وجار استكمال الباقى إذ نستهدف في نهاية عام 2018 الوصول لنسبة 100 %.



- بالإضافة إلى أنه تم تركيب 4 موزعات لتخفيف الأحمال على الموزعات القائمة ومجابهة تطور الأحمال .



ثانيا : الموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية:



تم إصدار أوامر تنفيذية لنحو 50 عملية بإجمالى 61. 9 مليون جنيه، بإجمالى أطوال 67 كم ، وتم الانتهاء من 37 عملية، وباقى 13 عملية جار الانتهاء من تنفيذها.



ثالثا : موقف الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار:



تم تحرير 6015 محضر سرقة تيار، وما تم سداده 4234 محضر حتى مارس 2018 بإجمالى 6693,29 مليون جنيه.







