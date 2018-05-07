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طاقة
البحيرة للتوزيع تنتهي من تركيب ١١٤ محول كهرباء
الإثنين 07 مايو 2018 02:48 م
محمد شاكر 555669
أخر الأخبار
محمد شاكر 555669
عمر سالم:
يتابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستوى الأداء بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، واستعرض المهندس محمد عبد العليم سطوحى، تقريرا أشار فيه إلى إنجازات الشركة موضحا :
أولا : الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الطموح:
- تم تركيب وإحلال 114 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة.
- وفى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال 3338 عامود جهد متوسط بدلا من الأعمدة المتهالكة ، و إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 154,3 كم ، وكذلك 186,7 كم كابلات وذلك للتوسع في شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال.
- وفي مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى قامت الشركة بتركيب وإحلال 12900 عامود جهد منخفض وتم إحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 1336,6 كم ، وكذلك 10,7 كم كابلات وجار استكمال الباقى إذ نستهدف في نهاية عام 2018 الوصول لنسبة 100 %.
- بالإضافة إلى أنه تم تركيب 4 موزعات لتخفيف الأحمال على الموزعات القائمة ومجابهة تطور الأحمال .
ثانيا : الموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية:
تم إصدار أوامر تنفيذية لنحو 50 عملية بإجمالى 61. 9 مليون جنيه، بإجمالى أطوال 67 كم ، وتم الانتهاء من 37 عملية، وباقى 13 عملية جار الانتهاء من تنفيذها.
ثالثا : موقف الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار:
تم تحرير 6015 محضر سرقة تيار، وما تم سداده 4234 محضر حتى مارس 2018 بإجمالى 6693,29 مليون جنيه.
الكهرباء
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