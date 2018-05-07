صبحي يلتقي وزير الدولة لشئون المحاربين القدامي الأوغندي

صدقي صبحي -- الإنتاج الحربي

بدور إبراهيم:



التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد برايت كانيونتوري رواميراما وزير الدولة لشئون المحاربين القدامي الاوغندي ، الذي يزور مصر حاليا.



تناول اللقاء تطورات الأوضاع علي الساحتين الاقليمية والدولية وانعكاساتها علي الامن والاستقرار داخل القارة الافريقية ، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، والاستفادة من الخبرات العسكرية المصرية في تطوير اوجه الرعاية المختلفة والخدمات المقدمة للمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية.



وأكد القائد العام علي عمق الراوبط التاريخية والقواسم المشتركة التى تجمع شعوب وادى النيل ، حرص مصر علي التعاون وتبادل الخبرات مع الاشقاء علي نحو يلبي المصالح المشتركة لكافة شعوب القارة الافريقية.



من جانبه اشاد وزير الدولة لشئون المحاربين القدامي الاوغندي بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين في العديد من المجالات ، معربا عن دعم بلاده الكامل لمصر ومساعيها الجادة لتحقيق الامن والاستقرار بالقارة الافريقية.



حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.







