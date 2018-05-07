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نقل وملاحة
النواب يقر إتاحة بيانات عملاء أوبر وكريم للجهات الأمنية
الإثنين 07 مايو 2018 01:36 م
أوبر وكريم
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أوبر وكريم
ياسمين فواز:
وافق مجلس النواب، على نص المادة 9 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، بذات الصياغة التي توافقت عليها اللجنة المشتركة، وكانت المادة قد أثارت جدلا واسعا بين النواب، بسبب التخوفات على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
وتنص المادة على أنه مع مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي".
من جانبه انتقد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، في تصريحاته لـ"المال" الهجوم الذى شنه بعض النواب على المادتين 9 ، 10 بالقانون، قائلا :" هل يعقل التخوف من إتاحة البيانات للجهات الأمنية حال طلبها، فى حين أن تلك البيانات لدى الشركات نفسها؟ .
نقل وملاحة
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