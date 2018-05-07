إلزام أبو شنت برد 28.5 مليون جنيه إلى المالية والصناعية

الشركة المالية والصناعية المصرية

رجب عزالدين:



قالت شركة المالية والصناعية المصرية إن محكمة جنايات طنطا أصدرت حكما بالسجن المؤيد على رئيس القطاع المالى السابق مع إلزامه برد مبلغ 28.5 مليون جنيه إلى الشركة.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن المحكمة أصدرت الحكم حضوريا على نبيل إبراهيم أبو شنب رئيس القطاع المالى السابق للشركة فى القضية رقم 9817 لسنة 2012 ،وألزمته برد المبلغ المشار إليه مع غرامة مساوية له وعزله من منصبه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.



تأسست الشركة عام 1929 وتعمل فى مجال إنتاج السماد الفوسفاتى فى مصر، وبيع ثلاث أنواع رئيسية من الأسمدة الفوسفاتية، إضافة إلى إنتاج حامض الكبريتيك التجارى فى السوق المحلية.



ويبلغ رأسمال الشركة 727.6 مليون جنيه موزعا على 72.7 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم .

