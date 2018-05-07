الخشت يبحث إنشاء درجات علمية مشتركة مع جامعات ويلز وبكين وكمبردج

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة



المال - خاص



شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى فعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم الذى انعقد خلال الفترة من 2 إلى 6 مايو الحالى فى بكين بالصين، بمشاركة ١٣٧ جامعة عالمية من قارات العالم الست، وضم وفد جامعة القاهرة بالمنتدى الدكتورة رحاب محمود مديرة معهد كونفوشيوس.



والتقى الخشت، العديد من رؤساء الجامعات العالمية على هامش المؤتمر، ومن بينها جامعات ويلز وبكين وكمبردج، وذلك لبحث إنشاء درجات علمية مشتركة فى الفرع الدولى لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى احتفلت الجامعة بوضع حجر الأساس له يوم 29 ابريل الشهر الماضى، بحضور عدد الوزراء والشخصيات العامة والأكاديميين.



وصرح رئيس جامعة القاهرة، بأن مباحثاته مع رؤساء جامعات ويلز وبكين وكمبردج دارت حول إنشاء درجات علمية مشتركة فى مجالات، اللغات، وإدارة الأعمال، والزراعة، والهندسة، والتكنولوجيا المتقدمة.



والتقى الخشت، سون تشون لان نائب رئيس مجلس الوزراء وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، حيث أشار رئيس جامعة القاهرة، خلال لقائه والسيدة سون تشون لان، إلى حجم الإستقرار الذى تعيشه مصر وحربها القوية ضد الإرهاب، كما أشاد بالعلاقات الطيبة التى تربط بين مصر والصين فى مختلف المجالات.



ولفت إلى أهمية مشروع الحزام والطريق بوصفه جسراً لزيادة حجم التبادل التجارى العالمي، خاصة وأن مصر سوف تستفيد بشكل مباشر من مشروع الحزام والطريق من خلال حجم المرور فى قناة السويس.



وعقدت اللجنة المنظمة لمنتدى رؤساء جامعات العالم ببكين، مؤتمراً صحفياً لرئيس جامعة القاهرة، بحضور مراسلى كافة الصحف وقنوات الإذاعة والتليفزيون، حيث تطرق المؤتمرالصحفى إلى كل قضايا التعليم الدولى وعلاقتها بالقضايا السياسية.



وأكد الخشت، خلال المؤتمر الصحفى، على قوة الدولة الوطنية فى مصر، مشيراً إلى مساندة الصين لمصر فى حربها ضد الإرهاب.



وأجرى التليفزيون الصينى والإذاعة الصينية، لقاءات مع رئيس جامعة القاهرة للتعرف على طبيعة خطة تطوير جامعة القاهرة فى ضوء المتغيرات العالمية، وأكد الخشت ضرورة فتح قنوات التشاور حول آفاق جديدة للتعاون العلمى وإنشاء درجات علمية مشتركة بين جامعة القاهرة وجامعة بكين، وعبر عن تقديره للعلاقات المصرية الصينية التى تزيد يوما بعد يوم فى كل المجالات الاستراتيجية خاصة فى التعليم والثقافة.



وشهد وفد جامعة القاهرة، خلال فعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم، إحتفالات جامعة بكين بمرور ١٢٠ عاماً على إنشائها، وشارك فى اجتماع مجلس إدارة معاهد كونفوشيوس.



وقامت الدكتورة رحاب محمود بعرض إنجازات معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، والقت الضوء على المجهودات التى تمت من أجل إستكمال وإفتتاح معهد كونفوشيوس النموذجى كأكبر معهد بالشرق الأوسط لتعليم اللغة الصينية، كما تم استعراض الخطة المستقبلية للمعهد والتى تستهدف تحويله لبيت خبرة للعلاقات المصرية الصينية إلى أقصى درجة ممكنة من أجل مصلحة البلدين.