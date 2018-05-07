المال ترصد استعدادات مراكز الصيانة لشهر رمضان

صيانة السيارات



المال -خاص



تعكف مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة التابعة لوكلاء العلامات التجارية لوضع خطة العمل لها لاستقبال شهر رمضان، عبر مجموعة من الإجراءات.



وتتمثل تلك الإجراءات فى مدِّ ساعات العمل لفترة مسائية خاصة بالتزامن بدء الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تقليل ساعات عمليات الصيانة داخل الورش، علاوة عن الإعلان عن خصومات فى الدهان والسمكرة.



وفى البداية، قال محمد فضل، مدير خدمات ما بعد البيع والصيانة بشركة النيل للتجارة والهندسة، وكلاء سيارات هوندا، إن الشركة قررت مد ساعات العمل خلال النصف الثانى من رمضان لساعات متأخرة بالليل بمركز هوندا بالتجمع الخامس.



وأشار فضل لـ«المال» إلى أن رمضان سيشهد نموًا فى معدلات الإقبال على مراكز الخدمة بنسبة تتعدى %10، مقارنة بمعدلات رمضان 2017؛ ما يشير إلى تحسن الأداء الاقتصادى، وتقليل فرص الإقبال على ورش الصيانة غير معتمدة.



وأضاف أن فرص نمو إقبال السيارات خلال رمضان تعد ضعيفة للغاية، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة مع الصوم تدفع العملاء إلى تجنب زيارة مراكز الخدمة المعتمدة.



وكشف مدير خدمات ما بعد البيع لهوندا أن الشركة بصدد الإعلان عن خصومات على عمليات الدهان والسمكرة خلال الأسبوع المقبل، بعد الحملة التى أعلنتها على مدار الشهر الماضى، والتى اشتملت تخفيضات على خدمات المكانيكا والكهرباء.



توقع محمد أبوحتة، مدير خدمات ما بعد البيع والصيانة بشركة أبوحتة للسيارات، موزع معتمد لميتسوبيشى وتويوتا وغيرها من العلامات التجارية، أن تشهد الفترة الأولى من شهر رمضان ضعف إقبال العملاء لإجراء على مراكز الخدمة المعتمدة لإجراء عمليات الصيانة الطارئة والدورية.



وبرر توقعه بتوجه الدخل والقوة الشرائية لسد الاحتياجات الأساسية فى رمضان، والمتعلقة بتوفير السلع الأساسية، والمواد الغذائية، مشيرًا إلى استمرارية توجه المستهلكين لاقتناء تلك السلع حتى منتصف الشهر.



وتابع: أن النصف الثانى من الشهر سيشهد إقبالًا متزايدًا على المراكز، خاصة مع قدوم فترة عيد الفطر، واتجاه الأسر إلى المناطق السياحية مثل الغردقة لقضاء الإجازة بها، مما يستدعى إجراء بعض الفحوصات على السيارة، وإجراء تغيير لزيت المحرك على سبيل المثال، والتأكد من سلامة التكيف، والفرامل.



وأشار أبوحتة إلى أن الشركة انتهت من وضع خطة العمل استعدادًا لشهر رمضان، والتى من بينها مد ساعات العمل داخل مراكز الصيانة لساعات إضافية بعد الفطار، وتقليل مدة الصيانة داخل الورش، مؤكدًا وجود استعدادات مكثفة فى المناطق السياحية مثل الغردقة.



ومن جانبها، توقعت نهى المليجى، مدير عام سيات بشركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات وسكودا، أن تشهد فترة رمضان ارتفاعًا فى معدلات الإقبال على مراكز الصيانة للعلامة الإسبانية بنسبة تصل إلى %20، خاصة مع اتجاه البعض لقضاء فترة الأعياد بأحد المناطق السياحية.



وأشارت المليجى إلى أن الشركة قد توصلت مع موزعيها المعتمدين فى منطقة المعادى بالقاهرة والإسكندرية لمدِّ ساعات العمل داخل مراكز الخدمة المعتمدة للعلامة التجارية لساعات متأخرة من الليل، خاصة أن فترة الصوم من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة.