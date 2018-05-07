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اقتصاد وأسواق
وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأوغندي سبل التعاون بين البلدين
الإثنين 07 مايو 2018 11:14 ص
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
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الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
الصاوي أحمد:
بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"سينبيجا فينسينت" وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندي، تكثيف سبل التعاون في المجالات المتعلقة بالزراعة بين الجانبين.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة، حرص القيادة السياسية في مصر على تحقيق تعاون جاد ومثمر مع دول القارة السمراء، بما يساهم في خدمة مصالح شعوب القارة.
وأشار البنا الى أهمية ان يشمل التعاون مجالات التدريب للكوادر البشرية وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، بما فيها صحة الحيوان، وإدارة مزارع الثروة الحيوانية، والسمكية، كذلك التعاون في المجال البحثي الزراعي.
وبحث الجانبان أيضاً الإجراءات الخاصة بإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة لمصر في اوغندا، تساهم في نقل الخبرة المصرية في الإنتاج النباتي اليها، من خلال الأصناف المستنبطة حديثاً من المحاصيل المختلفة وخاصة الاستراتيجية.
وناقش الوزيران زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين الجانبين، وانسيابها بين البلدين، وإزالة كافة العوائق أمامها، بما يساهم في تحقيق تكامل وأمن غذائي لمصلحة الشعبين.
واستعرض الجانبان أيضاً الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي لمصر في اوغندا، وخاصة في مجالات التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة للحاصلات الزراعية.
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