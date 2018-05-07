10.4 مليار جنيه قيمة واردات السيارات وقطع الغيار

أحمد عوضبلغت قيمة واردات السيارات وقطع الغيار المفرج عنها عبر منفذ جمرك الإسكندرية نحو 10 مليارات و450 مليونًا و461 ألفًا و895 جنيهًا خلال اﻷربعة أشهر اﻷولى من العام الحالى.ووفقًا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك، قفزت واردات سيارات الركوب الخاصة «الملاكى» بنسبة %71.3 لتصل إلى 27 ألفًا و326 وحدة مقارنة بـ 15 ألفا و948 مركبة خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضى، وارتفعت الحصيلة الجمركية لتلك الفئة من المركبات مسجله 2.4 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار.وقدرت حجم الإعفاءات الجمركية على سيارات الركوب «الملاكى» وفقًا للاتفاقيات الدولية -هى «الشراكة اﻷوروبية وأغادير وتركيا» - بنحو مليار و917 مليونا و512 ألفا و610 جنيهات خلال الأربعة أشهر اﻷولى الماضية.وأفرجت الإدارة العامة لجمارك سيارات الإسكندرية؛ عن 2445 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة استيرادية تبلغ مليارًا و811 مليونًا و27 ألفًا و517 جنيهًا؛ لتبلغ الرسوم الجمركية والضريبية المحصلة عنها نحو 335 مليونًا و221 ألفًا و315 جنيهًا.كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 2469 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة استيرادية 2 مليار و136 مليونًا و614 ألفًا و107 جنيهات، وبلغت الرسوم الجمركية والضريبية المحصلة عنها قيمة 175 مليونًا و548 ألفًا و155 جنيها؛ فى حين قدرت الإعفاءات الجمركية عن تلك الرسائل بقيمة 64 مليونًا و342 ألفًا و121 جنيهًا.وكشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، عن حجم الحصيلة الجمركية للسيارات وقطع الغيار عبر منفذ جمرك الإسكندرية، مسجلة 2 مليار و916 مليونًا و239 ألفًا و810 جنيهات خلال الأربعة أشهر الماضية.وأوضح أن الحصيلة الجمركية تشهد أعلى معدلاتها فى ظلِّثبات أسعار التعريفة عند مستوياتها الحالية، متوقعًا أن تشهد الحصيلة الجمركية ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 30 و%40 بنهاية العام الحالى.وأكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن واردات السيارات شهدت ارتفاعًا خلال الأشهر اﻷربعة الماضية، بفضل زيادة الطلب على السيارات، واتجاه الوكلاء إلى طرح الموديلات الجديدة، موضحًا أن السوق تعرضت إلى صدمة فى المبيعات عقب تعويم الجنيه وزيادة اﻷسعار؛ وهو ما انعكس على خطط الشركات بتقليص حجم وارداتها بمتوسط 3 آلاف مركبة شهريًّا سابقًا.وتوقع حماد أن تتراوح معدلات واردات السيارات ما بين 5 و 6 آلاف سيارة شهريًّا خلال الفترة المقبلة؛ فى ظلِّ التحرك النسبى الذى تشهده مبيعات السوق.