سلع بمحال البقالة التموينية



محمد مجدى



تشهد محال البقالة التموينية تراجعا ملحوظا فى الزيت المقرر على البطاقات لمايو الجارى، بحسب تصريحات ماجد نادى، المتحدث الرسمى لنقابة البقالين.



قال نادى لـ«المال» إن نسبة العجز الحالية فى معروض إمدادات الزيت التموينى المورد من مخازن شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة تبلغ %30 على مستوى محافظات الجمهورية.



وأضاف أن سلع فارق نقاط الخبز المدعم لشهر إبريل الماضى، والتى يتم صرفها من يوم 1 إلى 20 مايو الجارى، لم يتم صرفها إلى الأن، بسبب تراجع الكميات المستلمة.



وأكد أن النقابة العامة لبقالى التموين، والتى تضم 33 ألف بقال على مستوى الجمهورية ترفض استمرار منظومة صرف سلع فارق نقاط الخبز الحالية، مطالبين الحكومة بتعديلها بحيث يتم صرف قيمة نقاط الخبز للمواطنين نقداً، بدلاً من السلع التى يتم الحصول عليها من المحال التموينية.



وأشار إلى أن رفض البقالين المنظومة الحالية يرجع لعدم جدواها، لاسيما فى ظل التراجع الكبير فى قيمة صرف تلك السلع، موضحا أنها بلغت فى شهر ديسمبر الماضى نحو 550 مليون جنيه، ثم تراجعت بين 250 مليون و300 ألف جنيه، بسبب ارتفاع الإقبال على حصة الخبز المقررة ومحدودية المتبقى منها لتبديله بسلع أخرى.



كان عدد من بقالى التموين فى المحافظات، قد كشفوا عن تراجع ما بين 30 و50 % فى معروض الأرز لشهر مايو الجارى، والتى يتم استلامها يوم 27 إبريل الماضى، مرجعين ذلك إلى قيام الحكومة بضخ أكبر كميات من السلع فى المعرض الرئيسى أهلا رمضان، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى المعارض الأخرى بالمحافظات.



وهو ما رفضه ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا لـ «المال» حينها أن ضخ السلع الغذائية بالمعارض، سيتم بشكل يومى، دون التأثير على حصص حاملى البطاقات.



وأكد أنه يتم طرح %80 من المقررات التموينية خلال أول أسبوعين من كل شهر، موضحًا أن السلع مؤمنة ومتوفرة فى مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وللبقال الحق فى الحصول على السلع التى يبيعها للمواطنين على مدار 8 مرات فى الشهر الواحد.



يشار إلى أنه يتم ضخ ما يقرب من 140 ألف طن سكر، ومثلها أرز، وما يقرب من70 ألف طن زيت، و70 ألف طن مكرونة، ويستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية يحصل الفرد الواحد المقيد على 50 جنيهًا دعما حكومى.