بنك مصر يحسم اختيار استشارى تطبيق «IFRS 9» الشهر الجارى

بنك مصر

سهير محمد:



يحسم بنك مصر اختيار الجهة التى ستتولى تطبيق معيار «IFRS 9» خلال شهر مايو الجارى، استعدادا لوضع الخطة المعتمدة للبنك المركزى

وكان «مصر» قد تلقى عددا من العروض الفنية والمالية من وكالات التصنيف الدولية، والمكاتب الاستشارية المحلية لتطبيق المعيار.



وعلمت «المال» أنه جار تقييم العروض والتى يشارك فيها عدد من مؤسسات التقييم الدولية، بالإضافة إلى عدد من مكاتب المحاسبة و الاستشارات المالية والخاصة بتطبيقات «السوفت وير».



وأوضح محمد الإتربى، رئيس بنك مصر - فى تصريحات خاصة، على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية - أن اللجان التى تم تشكيلها لمعيار 9 تمارس أعمالها، وجار اختيار أحد العروض المقدمة للبدء فى التطبيق، ويتم المفاضلة بين اختيار عرض أو اثنين من مكاتب «السوفت وير» والاستشارات المالية.



وقالت مصادر لـ « المال» إنه من المقرر البت فى هذه العروض خلال شهر مايو الجارى، وسيتم تقديم الخطة المعتمدة للتطبيق إلى «المركزى» خلال الأيام المقبلة، مع بدء عمل مكتب الاستشارات التى سيقع عليه الاختيار.



وأوضح أن مهمة هذه المكاتب تتمثل فى إعداد نماذج الأعمال الخاصة بمتطلبات تطبيق المعيار من مستندات وإفصاحات محددة وفقًا لمتطلبات «المركزى»، وسيتم عمل تبويب للأصول المالية للبنك وستساعد المكاتب فى اختيار «السوفت وير» الذى يتطلبه المعيار ووضع الجداول الإلكترونية التى سيتم العمل بها لحين تطبيق النظام التكنولوجى الجديد.



ومن المقرر أن تبدأ البنوك العامة تطبيق معيار «IFRS 9» من معايير المحاسبة الدولية بدءا من يوليو 2019.



وكان «المركزى» قد أصدر تعليمات خاصة بتطبيق متطلبات المعيار الدولى لتقارير المالية رقم 9، لتعزيز سلامة المراكز المالية للبنوك، وتعميق مفاهيم الإفصاح والشفافية لديها.



وألزم «المركزى» بتشكيل لجنة للتطبيق يكون من ضمن مسئولياتها وضع خطة تفصيلية لتطبيق المعيار، ودراسة الأثر المتوقع للتطبيق من الناحية المالية، وأثر ذلك على معيار كفاية رأس المال، مع وضع تصور لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.



وألزمهم كذلك بموافاته بخطة معتمدة، تتضمن توقيتات محددة لتطبيق متطلبات، وبحيث لا يتعدى موعد استيفاء كل متطلبات المعيار نهاية يونيو 2018.

