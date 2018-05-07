برايم تروج لزيادة رؤوس أموال بقيمة 1.2 مليار جنيه

محمد ماهر رئيس شركة برايم القابضة



المال ــ خاص



تتولى شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، مهام الترويج وتغطية الاكتتاب إلى 3 شركات، تعمل فى السوق المحلية بقيمة إجمالية 1.2 مليار جنيه.



وقال محمد ماهر، نائب الرئيس التنفيذى لبرايم القابضة، إن الأخيرة تولى اهتماماً حالياً بتطوير ذراع الترويج، وتغطية الاكتتابات، وتعاقدت مع 3 شركات تعمل بمجال الصناعات الغذائية، والتعليم، والصناعة، بهدف إجراء عمليات زيادة رؤوس أموال، لتدبير تمويلات لتغطية التوسعات المنتظرة للشركات الثلاث.



أضاف ماهر فى تصريح لـ«المال»: «الدراسة الأولية تشير لإجراء عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات عبر الطرح الخاص للمساهمين الرئيسيين».



نوه إلى أن برايم تركز بقوة على برنامج الطروحات الحكومية، وأبدت اهتماماً ومشاركة لافتة فى الاجتماعات التى أجرتها وزارة قطاع الأعمال العام، بهدف طرح شركاتها التابعة فى البورصة.



كانت شركة العبوات الطبية وقعت منذ شهر عقد تقديم خدمات استشارية مالية، مع شركة برايم كابيتال للترويج وتغطية الاكتتابات، لتولى مهام مستشار إعداد الدراسات اللازمة لتوسعاتها والبدائل التمويلية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية.



أوضحت العبوات أن الدراسة تشمل تدعيم رأس المال العامل لتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية الحالية، بعدد 168 أمبولًا، بمبيعات قدرها 52 مليون جنيه، و18 مليون جنيه مبيعات للفايل، و8 ملايين جنيه للأغطية.



أشار إلى أن الشركة تعتزم افتتاح 3 فروع جديدة لذراع السمسرة، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، فى المعادى، ومدينة نصر، والإسكندرية، ليرتفع إجمالى عدد الفروع إلى 4 أفرع، لافتاً الى أن سيطرة المستثمرين الأفراد على النسبة الأكبر من التعاملات، تجبر الشركة على التوسع والانتشار الجغرافى، لضمان جذب أكبر قدر من المستثمرين.



احتلت “برايم” المركز الـ 17 بين شركات السمسرة، خلال الفترة من شهر يناير إلى أبريل 2018، ونفذت تداولات بقيمة 3.916 مليار جنيه بحصة سوقية %1.5.



يشار إلى برايم شهدت مؤخراً تصاعداً فى حدة الخلاف بين شركة صميم المالية للاستثمارات المساهم الرئيسى ببرايم، بين الإدارة التنفيذية، بعدما اتجهت صميم لتقديم شكوى للهيئة العامة للرقابة المالية، لوقف قرارات آخر جمعية عمومية لبرايم، وإقامة دعوى قضائية لعزل مجلس إدارة برايم.



بدأت القصة عندما استحوذت صميم على حصص قاربت %27 من برايم عبر شراءها من أسهم التداول الحر فى البورصة، بهدف الانضمام لمجلس الإدارة وتطوير عمل الشركة، ما قوبل من مجلس إدارة برايم والمساهمين الرئيسيين السابقين بالسعى لنقل جزء من مساهماتهم لأفراد أخرين، كأحد الأسلحة المهمة للتصويت فى الجمعيات العمومية، التى كانت فى مارس الماضى، ونتج عنها تشكيل مجلس إدارة جديد، دون أى ممثل لصميم رغم امتلاكها %27 من رأس المال.



وحققت برايم خلال العام الماضى ارتفاعا فى الأرباح بنسبة %19 لتحقق ربحًا 30.8 مليون جنيه، مقابل 25.8 مليون جنيه 2016، فيما تستهدف تحقيق 38 مليون جنيه ربحاً بالعام الحالى.



ويتوزع هيكل ملكية برايم حاليًا ما بين صميم للاستثمارات بنسبة ملكية %27، وميرفت عزت عبدالوهاب %12.8، وشركة تى واى كومينيكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول %11.3، ومحمد ماهر %10.32، وشركة إيجبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية %9.85، وشركة كاش لإدارة الأصول المحدودة %5.06، وهشام حسن أحمد إبراهيم %0.015، وشيرين القاضى %0.0069، والباقى أسهم حرة التداول.