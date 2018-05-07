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بورصة وشركات
مؤسسة سعودية ترصد 150 مليون جنيه لاختراق قطاع الخدمات المالية بمصر
الإثنين 07 مايو 2018 10:24 ص
أموال مصرية
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أموال مصرية
شريف عمر
تتولى شركة سكواد لاستشارات الأعمال، مهام المستشار المالى لإحدى المؤسسات الاستثمارية السعودية، التى تستهدف اختراق قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، عبر شركة تابعة تعمل بالقطاع التمويلى.
وقال إسلام عبدالحميد، استشارى مالى أول بشركة سكواد لاستشارات الأعمال، إنها تتولى حالياً مهام المستشار المالى لإحدى المؤسسات السعودية – رفض الكشف عنها - والتى ترغب فى إنشاء شركة بالسوق المحلية تعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، المرتبطة بالقطاع التمويلى.
وتابع فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن المؤسسة السعودية تخطط لاستثمار 150 مليون جنيه لإنشاء أول ذراع لها بالسوق المصرية، ومن المنتظر إنهاء كل الدراسات بحلول سبتمبر المقبل، تمهيداً لبدء العمل بداية من العام القادم.
ولفت إلى أن تحسن الوضعية الاستثمارية بالسوق المصرية، بعد قرار تحرير سعر الصرف، إلى جانب استمرار خطط الإصلاح الاقتصادى، عزز من رغبة المؤسسة السعودية فى العمل بمصر، وتحديدأً بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الذى يشهد إقبالا لافتاً من المؤسسات المحلية والأجنبية.
وشهدت السوق المحلية اهتماماً استثمارياً بنشاط الخدمات المالية غير المصرفية، وتبنت شركات الأوراق المالية، وبنوك الاستثمار سياسات توسعية خلال السنوات القليلة الماضية، بغرض إضافة مزيد الخدمات والأنشطة على غرار التمويل متناهى الصغر، والتأجير التمويلى والتخصيم، وعلى رأسهم المجموعة المالية هيرمس، وسى آى كابيتال، وفاروس القابضة، وبلتون المالية.
فى نفس السياق، أشار إلى أن سكواد تتولى تقديم خدمات استشارية لنحو 6 عملاء بالسوق المصرية، منهم شركة جلوبال براندز، الرائدة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، التى يتم حاليا إجراء إعادة هيكلة إدارية ومالية بها، إلى جانب شركة تطبيق نقلة، التى تتعاون مع شركة ميرسك عملاق النقل العالمى، فى تقديم خدمات بالنقل الداخلى.
وتابع: عدد العملاء السابقين بالشركة وصل إلى 15عميلاً، ومن أبرزهم شركة إيجى كير، التى تقدم منتجات المناديل المبللة، ومنتجات العناية بالبشرة.
وأعلنت شركة إيجى كير مؤخراً، سعيها لإكمال إنشاءات مصنع جديد بمنطقة برج العرب الصناعية، باستثمارات 100 مليون دولار، ويضم 4 خطوط إنتاج لتصنيع مستحضرات التجميل والمناديل المعطرة والشامبوهات.
وأشار الاستشارى المالى الأول بشركة سكواد لاستشارات الأعمال، إلى أن الأخيرة تختص بتقديم خدمات الاستشارات المالية للشركات المؤسسة وفقاً لهيئة الاستثمار، وإعادة الهيكلة المحاسبية، والتحليل المالى للشركات، ودراسات الجدوى التوسعية، والتقييم المالى، ويضم هيكل ملكيتها حالياً 5 شركاء رئيسيين.
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