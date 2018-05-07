عائد السندات المحلية يواصل الصعود

سوق السندات

محمد سالم:



واصلت أدوات الدين الحكومى متوسطة وطويلة الأجل (سندات الخزانة المحلية)، تعزيز مكاسبها للأسبوع الرابع على التوالى، مدعومة بتوقعات إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة من دون تغيير، فى اجتماع السياسة النقدية المقرر انعقاده 17 مايو الحالى فى ظل موجة تضخم جديدة قد تشهدها مصر، مع استئناف برنامج خفض الدعم، فيما تراجعت على الآجال القصيرة.



وصعد العائد على السندات أجل 3 سنوات بنحو 7 نقاط أساس ليصل %15.238 فى العطاءات التى طرحتها وزارة المالية، الأسبوع الماضى، مقابل متوسط %15.165 فى آخر طرح، وسجل العائد على السندات أجل 7 سنوات متوسط %14.962 مقابل %14.899 فى الطرح الأخير، بفارق 6 نقاط أساس ( كل 100 نقطة أساس تعادل %1).



وارتفعت الفائدة على أذون الخزانة أجل 9 أشهر (273 يوما) و12 شهرًا (364 يوما) بواقع نقطة و28 نقطة على الترتيب فى عطاءات الأسبوع الماضى.



وقال مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إن تكلفة الأموال بالبنوك مرتفعة نظرا لتوسعها خلال الفترة الماضية فى طرح أوعية ادخار بعوائد كبيرة بلغت %20 على سبيل المثال، لدى الأهلى ومصر وتراوحت بين 17 – %19 لدى الباقى، لذا فهى تحاول التمسك بمستويات فائدة عالية على توظيف أموالها فى أدوات الدين المختلفة، أضف إلى ذلك وجود توقعات بإمكانية استقرار العائد فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، نظرًا لصعود معدلات التضخم الشهرية فى مارس وفبراير الماضيين، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة إلى استئناف برنامج خفض دعم الطاقة فى يوليو المقبل، حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.



وتراجع “مؤشر المال IR” الذى يقيس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية 4 نقاط أساس فى تعاملات الأسبوع الماضى، مسجلا %17.29 مقابل %17.34 فى الأسبوع قبل الماضى.



وتستهدف “المالية” خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط خلال العام المالى المقبل (2018 – 2019)، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة الذى جرت مناقشته فى البرلمان مؤخرًا، وقلص “المركزى” معدلات الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.



وهبط المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى مارس الماضى، ليسجل %13.3 و%11.88 على التوالى، مقابل %14.4 و%11.9 فى فبراير، بعد أن بلغ ذروته فى يوليو2017 عند %33 و35 % على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم فى فبراير، هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016 على التوالى.



ورجح مدير قطاع الخزانة، استقرار عوائد الدين عند مستوياتها الحالية نظرًا لقيام “المركزى” بتفعيل آلية ربط ودائع طويلة الأجل بعوائد متغيرة، من شأنها المنافسة على السيولة التى يمكن توجيهها لسوق الدين، خاصة أن الاستثمار فى الأخيرة يخضع لضريبة %20 يتم خصمها من المنبع، عكس ودائع “المركزى” المعفاة من الضرائب.



وأضاف أن السوق مهتمة بمراقبة تطور معدلات التضخم؛ لأنها المؤشر على توجهات السياسة النقدية.



وفى تحركها لمحاصرة صعود عوائد الدين، قلصت “المالية” اقتراضها بنحو 3 مليارات جنيه، عبر أذون 364 يوما لتصل قيمة العروض المقبولة إلى 4.9 مليارات جنيه، مقارنة بـ 7.8 مليار قيمة الطلبات، وأكثر من 11.7 مليار قيمة العروض المقدمة، كما خفضت اقتراضها بأكثر من مليار جنيه عبر سندات 3 سنوات، وقبلت 690 مليون فقط، مقارنة بطلبها 1.75 مليار وتقديم البنوك عروض 2.18 مليار .



بينما كثفت اقتراضها فى الأجل القصير لتقبل 8.7 مليار جنيه، عبر أذون 91 يوما بزيادة 1.7 مليار عن القيمة المستهدفة، واقترضت 11.8 مليار عبر أذون 182 يوما، بزيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار جنيه عن المستهدف.



وتعتزم “المالية” اقتراض ما يقرب من 438.7 مليار جنيه، عبر إصدارات أدوات الدين خلال الربع المالى الحالى (أبريل – يونيو)، تبعًا لخطة الطروحات التى أعلنتها قبل شهر.



وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى، عن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما، بنحو 16 نقطة أساس، ليسجل %16.926 مقابل %16.767 الأسبوع قبل الماضى، تزامن ذلك مع تراجع تغطية البنوك، والمؤسسات المختلفة للعطاء إلى 1.5 مرة بدلا من 1.8 فى آخر طرح، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.7 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 4.9 مليار وهو مبلغ أقل بنحو 2.9 مليار عن المستهدف من الطرح.



وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 273 يومًا بنحو نقطة أساس، ليصل %17.43 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %17.425 فى آخر طرح، وزاد معدل تغطية العطاء إلى 1.7 مرة مقابل 1.5 فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12 مليار جنيه، قبلت منها “المالية” 6.17 مليار، وهو مبلغ أقل بنحو مليار عن القيمة المستهدفة.



بينما هبط متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا 12 نقطة أساس ليصل %17.398 الأسبوع الماضى، بدلًا من %17.523 الأسبوع قبل الماضى، متزامنًا مع تراجع معدل تغطية الطرح ليصل إلى 3 مرات، مقابل 3.4 ، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.2 مليار، قبلت منها «المالية» نحو 11.8 مليار بزيادة 4.8 مليار تقريبًا عن القيمة المستهدفة.



وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا 20 نقطة أساس ليبلغ %17.45 الأسبوع الماضى، مقابل %17.651 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وتراجعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى 2.3 مرة، مقابل 2.5 فى الطرح الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16 مليارا، قبلت منها “المالية” 8.7 مليار، بزيادة 1.7 مليار عن قيمة الطرح المستهدفة.



وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، صعد العائد على السندات أجل 3 سنوات بشكل طفيف بلغ 7 نقاط أساس، ليصل إلى %15.238 فى العطاءات التى طرحتها “المالية”، الأسبوع الماضى، مقابل %15.165 فى آخر طرح، تزامنًا مع تراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة، ليبلغ 1.2 مرة بدلا من 2.2 فى آخر طرح، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 2.1 مليار تقريبًا، قبلت منها «المالية» 690 مليونا وهو مبلغ يقل بنحو مليار عن القيمة المستهدفة.



وسجل العائد على السندات أجل 7 سنوات متوسط %14.962 مقابل %14.899 فى الطرح الأخير بفارق 6 نقاط أساس، وارتفع معدل التغطية إلى 1.4 مرة، مقابل 0.9 فقط فى آخر طرح، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 1.8 مليار، وقبلت “المالية” 686.5 مليون فقط وهو مبلغ يقل بنحو 563 مليون عن القيمة التى طلبتها الوزارة.



فى سياق متصل، رفعت “المالية” قيمة الاقتراض المستهدفة عبر أذون الخزانة الأسبوع الحالى، لتصل إلى 32 مليار بدلا من 29 مليار الأسبوع الماضى، ويتوزع المستهدف من الطروحات بواقع 7750 مليارا، عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و8 مليارات من أذون 266 يوما، و8.5 مليار من أذون 357 يوما، وتعتزم “المالية” طرح سندات بقيمة 2.75 مليار جنيه، منه 1.5 مليار بأجل 5 أعوام، و1.25 مليار لأجل 10 أعوام.



وعلى صعيد إدارة السيولة، وافق “المركزى” على ربط ودائع من البنوك – بنظام العائد المرتبط بالكوريدرو - بنحو 101.4 مليار جنيه لأجل 42 يوما تستحق 13 يونيو المقبل، بمتوسط عائد %17.26 فيما سجل أقل عائد %17.19 وأعلى عائد %17.28.



كما وافق “المركزى” أيضا على ربط ودائع بقيمة 35 مليار جنيه بعائد ثابت %17.25 لأجل 6 أيام، بينما سجلت عروض البنوك 85 مليارا.

ويستخدم “المركزى” أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، ولتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان من ناحية أخرى.



وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة “الكوريدور”، لتتقاضى البنوك نسبة ( Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالمركزى البالغ %17.75 ، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة، سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى “المركزى”.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك، تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.