ماذا يحمل 2018 لأوراسكوم للاتصالات؟

أوراسكوم للاتصالات



■ تساؤلات حول صفقة بيع Mena Cable المحتملة وسلام الكوريتين على المركز المالى





منى عبدالبارى



يقول محللون فى بنوك استثمار، إن استمرار شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، فى حصد المكاسب العام الحالى، يتوقف على عدة اشتراطات يستلزم تحقيقها، فيما يتسبب فشل الوصول إليها الذهاب فى الاتجاه المعاكس.



تضمنت الأسباب الداعمة لربحية OTMTإتمام الصفقة المحتملة لبيع تابعتها الشرق الأوسط للكابلات”Mena cable”ثم توجيهها لاستثمارات مربحة فى إطار الإستراتيجية الاستثمارية الجديدة التى تتجه أوراسكوم لتنفيذها، وترجيحات انتهاء الضغوط على وحدتها الكورية “كوريولينك” مع ظهور بوادر حلول سياسية فى الأفق، من شأنها حمل الشركة للاتجاه نحو الربح.



تواجه شركة الاتصالات “كوريولينك” تابعة OTMT معوقات مالية، وتشغيلية، نتيجة الحظر التجارى، والمالى الدولى المفروض على كوريا الشمالية، من الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة، بسبب برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية، إلا أنه مؤخرا ظهرت حلولًا سياسية للأزمة مع إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عقد قمة مع نظيره الرئيس الكورى الشمالى كيم جونغ أون.



كانت “أوراسكوم للاتصالات” أعلنت فى وقت سابق من العام الحالى أنها بصدد بيع أسهمها فى مينا للكوابل البحرية، البالغ %99.99 مقابل 90 مليون دولار.



فى المقابل أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن ظهور فرصة استثمارية محتملة فى مجال الكوابل البحرية،ما دفعها إلى تخفيض قيمة توزيعات المساهمين المقترحة لعام 2017، 1.3 مليار جنيه ما يعادل 74 مليون دولار.



أنهت أوراسكوم للاتصالات 2017 بصافى ربح 464 مليون جنيه، مقارنة 897.5 مليون جنيه فى العام السابق.



أكد محللو بنوك الاستثمار لـ«المال»، أن نتائج الربع الرابع من 2017، كانت الداعم الأكبر لربحية الشركة، من خلال رد مخصصات قيمتها 357 مليون جنيه، وسجلت أرباح الربع بالكامل 451 مليون جنيه، مقارنة بخسارة 43 مليون جنيه فى الربع المماثل من 2016.



ولعب تحرير سعر الصرف دورا أساسيا فى أرباح الشركة 2016، عندما سجل 1.442 مليار جنيه، وهو نفس الدور الذى لعبه فى تقليص ربحية الشركة فى 2017، وبلغت خسائر فروق العملة 25 مليون جنيه.



قال محمد المسيرى، محلل الاتصالات ببنك الاستثمار «فاروس» إن المؤشرات المالية لأوراسكوم العام الحالى مازالت غير واضحة، لكن هناك محفزات مستقبلية تبعث برسائل طمأنة.



تشمل المحفزات احتمال رفع الضغوط عن رؤوس الأموال فى كوريا الشمالية ما يهييء «OTMT»أرباحا من «كوريولينك»، وأرباح صفقة البيع المحتملة لتابعتها «Mena Cable»، وانتهاج إستراتيجيات استثمارية جديدة.



تابع، أن الأرباح المتوقعة من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية «بلتون» - فى ظل الطروحات المتوقعة للعام الحالى، وحالة الرواج التى تشهدها سوق الأوراق المالية، ونشاط السمسرة، أحد المحفزات الإيجابية.



كانت مساهمة القطاع المالى غير المصرفى فى أرباح «أوراسكوم» فى الربع الرابع من عام 2017 ارتفعت بنسبة %514 على أساس سنوى لتصل إلى 215.89 مليون جنيه، مقارنة 35.18 مليون جنيه فى الربع الأخير من 2016، بدعم الانتعاشة التى شهدتها سوق المال.



أبقى المسيرى على توصية سابقة بزيادة الوزن النسبى لسهم أوراسكوم، فى محفظة الاستثمارات، مع تحديد سعر مستهدف 0.94 جنيه.



ولفت إلى أن هذا التقييم استبعد نسبة مساهمة «كوريولينك» التى من شأنها إضافة 0.40 جنيه، ما يعنى وصول السعر إلى 1.34 جنيه حال ضم الأخيرة إلى السعر العادل.



منذ نهاية العام المالى 2015، أزالت أوراسكوم وحدتها “كوريولينك” من قوائمها المالية المجمعة، بعدما فقدت سيطرتها على العمليات هناك، وفشلت فى استرداد الأموال التى تم إنفاقها.



أصبح التعامل مع “كوريولينك” على أنها شركة شقيقة، وليست تابعة، عقب رفض حكومة كوريا الشمالية قيام OTMT بتحويل أرباحها بسعر الصرف الرسمى للدولار، ما أدى إلى إتمام هذه العملية بأسعار السوق السوداء، وتقليص المكاسب المحققة إنذاك من 450 مليون دولار إلى 8 ملايين فقط.



أشار المسيرى إلى أن العوائد المتوقعة من عملية بيع “Mena Cable” التابعة من شأنها تمكين أوراسكوم من تنفيذ خطتها لتحديث إستراتيجياتها الاستثمارية، والاتجاه لمجالات ذات عوائد أعلى.



كانت أوراسكوم للاتصالات قالت مؤخرا، إنها تعكف حالياً على دراسة الاستثمار والدخول فى بعض المجالات المختلفة، فى دول شرق وغرب أفريقيا، مثل ساحل العاج، وشمال وجنوب السودان.



وفقا لبيان أرسلته إدارة الشركة للبورصة المصرية فإنها تبحث الدخول فى مشروعات لتصنيع وتدوير البذور المكسرات وإنشاء مصانع لإنتاج الزيوت، كما تعتزم الاستثمار فى مجال التطوير العقارى.



قال عمر ماهر، محلل قسم الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس، إن «أوراسكوم» قاب قوسين من الربح، وربما الخسارة، العام الحالى، لافتا إلى أن ارتباط النتيجة بعدة عوامل تشمل نجاح الإستراتيجيات الاستثمارية الجديدة المتجهة لها الشركة، وإتمام الصفقة المرتقبة لبيع تابعتها Mena Cable، وتحقيق الأرباح من وحدتها فى كوريا.



رجح ماهر صافى أرباح «OTMT» العام الحالى بقيمة 436 مليون جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار تسجيل أرباحا من تابعتها «كوريولينك».



تابع: “استبعاد تحقيق كوريولينك أرباحا فى 2018، وفشل مساعى تغيير الإستراتيجية الاستثمارية عبر قطاعات أخرى تؤمن ربحية عاملان من شأنهما الضغط على أوراسكوم وتحولها للخسارة بمقدار 400 مليون جنيه”.



استبعد ماهر أن يؤدى بيع “أوراسكوم” تابعتها “Mena Cable” فى تحسين ربحية الأولى، ما لم تقم بتوجيه حصيلة البيع إلى مجالات مضمونة العائد.



تعتمد أوراسكوم بشكل أساسى فى 90% تقريباً من إيراداتها حاليا على قطاعين فقط، وهما الكابلات البحرية الممثلة فى تابعتها Mena Cable، والخدمات المالية الممثلة فى نك استثمار بلتون”، وفقا لـ«ماهر».



وبخلاف القطاعين تتنوع الإيرادات الاستثمارية للشركة من العقارات الاستثمارية فى ساوباولو بالبرازيل، وأتعاب إدارة شركة الاتصالات المتنقلة فى لبنان المملوكة للحكومة اللبنانية”، وفقا للقوائم المالية لأوراسكوم.



ويؤكد المحلل ببنك استثمار هيرميس، أن انتهاء الضغوط المالية، والصعوبات التشغيلية التى تواجهها “كوريولينك” لا يعد ضمانة كافية لتحسن أرباح “OTMT” ما لم يتم حل المشكلات التى يواجهها سعر الصرف للعملة الكورية، وعمليات تحويل الأموال للخارج.



ونقلا عن حوار له مع وكالة بلومبرج الأمريكية، نُشر الأول من مايو الجارى، قال الملياردير المصرى نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام: “إنه يأمل فى أن يستعيد السيطرة على شركة «كوريولينك»، حال نجاح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى التوصل إلى اتفاق سلام مع نظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون”.



ويبلغ رأس مال أوراسكوم للاتصاللات المدفوع حاليا 2.2 مليار جنيه، موزع على 5.2 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.42 جنيه للسهم الواحد.