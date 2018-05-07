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سويير لال: عرض نتائج المراجعة الثالثة على النقد الدولى أواخر يونيو
الإثنين 07 مايو 2018 10:08 ص
صندوق النقد الدولى
أخر الأخبار
صندوق النقد الدولى
المال – خاص
قال سوبير لال، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى، لدى صندوق النقد الدولى، إنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق أواخر شهر يونيو المقبل، وسيتضمن الاجتماع بحث نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر، أن البعثة ستنتهى من إجراء المراجعة فى وقت متأخر من الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى، كانت قد بدأت زيارتها لمصر يوم الخميس الماضى، بهدف إجراء المراجعة الثالثة، تمهيدا لصرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه بقيمة إجمالية 12 مليار دولار. وتوقع وزير المالية، د.عمرو الجارحى، فى تصريحات سابقة صرف 2 مليار دولار، قيمة الشريحة، فى يونيو المقبل.
صندوق النقد
وثائق قرض صندوق النقد لمصر
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