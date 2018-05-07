رئيس الوزراء: لا مجال للمسكنات أو تأجيل قرارات الإصلاح

شريف إسماعيل صورة جديدة



■ %5.3 النمو فى الربع الثانى من العام المالى.. و«المركزى» أدار السياسة النقدية باحترافية



محمد سالم وسمر السيد وسيد بدر



أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، بدعم من القيادة السياسية، باعتباره المسار الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أنه لا مجال لسياسة «المسكنات»، أو تأجيل اتخاذ القرارات.



وقال خلال كلمته بمؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص العمل»، الذى عقده البنك المركزى ووزارة المالية، أمس، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، إن الحكومة لديها العزم على مواجهة التحديات بشفافية، كوسيلة للانطلاق نحو غدٍ أفضل.



وأضاف: لا توجد عملية إصلاح بدون تحديات، أمامنا منها الكثير، لكننا على ثقة من قدرتنا على مواجهتها والتغلب عليها، وأكد إنجاز المرحلة الأصعب من البرنامج، وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، خلال الفترة الماضية، منها زيادة إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات.



ولفت إلى تراجع التضخم لنحو %13.1 خلال مارس الماضى، مقابل %34.2 فى يوليو، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى %5.3 فى الربع الثانى من العام المالى الجارى 2017 – 2018، وزيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى إلى 44 مليار دولار، بنهاية أبريل.



وأوضح أن ذلك أسفر عن تعديل صندوق النقد لتوقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالى الجارى، ليصل إلى %5.2، مقابل %4.8 كان يتوقعها فى يناير الماضى، كما حسّن الصندوق توقعاته للتضخم بنهاية العام المالى الجارى إلى %10.4، مقابل %11.9 فى تقرير المراجعة الثانية، وعدل توقعات معدل البطالة بنهاية العام الجارى لتكون %11.1، تنخفض فى العام المقبل إلى %9.7.



وأكد رئيس الوزراء، سعى الحكومة لتنفيذ تدابير إصلاحية مختلفة، بغرض الوصول لاقتصاد قوى، مدعوم بمشاركة القطاع الخاص القادر على المنافسة والتطوير والابتكار، ودور قوى للدولة كداعم ومحفز، وأن يمتد تأثير ذلك لجميع المواطنين، وينعكس بوضوح على مستويات المعيشة، وتوفير فرص عمل للشباب «لا أن يقف عند حدود التقارير المالية والمؤشرات».



ولفت إلى تكثيف الجهود الحكومية لتنفيذ إصلاحات هيكيلة لزيادة التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الغاز والتكرير، والصرف الصحى، والتنمية الشاملة لسيناء وغيرها، علاوة على تحديث البنية التشريعية، وإصدار قوانين جديدة تبسيط بيئة الأعمال، مع إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين.



وقال إن خطط الإصلاح الاقتصادى التى قادتها الحكومة، بالشراكة مع البنك المركزى المصرى، الذى أدار السياسة النقدية باحتراف، أسفرت عن اكتساب ثقة المؤسسات المالية العالمية، وكبار المستثمرين، الأمر الذى ظهر بوضوح فى التحسن المستمر فى التقييمات العالمية لأداء الاقتصاد المصرى.



كما أكد أن الحكومة تسعى لتحقيق نمو احتوائى مرتفع ومستدام، يشمل جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وقادر على إتاحة فرص عمل حقيقية ولائقة لجميع المواطنين.