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تأميـــن
السماح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر
الإثنين 07 مايو 2018 09:53 ص
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
مروة عبدالنبى:
سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس شركات متخصصة فى نشاط التأمين متناهى الصغر، تزاول نشاطى الحياة والممتلكات معًا دون فصل وبرأسمال محدود، بخلاف المتبع مع باقى شركات التأمين والتى تتخصص فى أحد النشاطين دون الجمع بينهما.
وتعد هذه الخطوة تعديلاً جديدة أدخلته الهيئة على المسودة النهائية لتعديلات قانون التأمين 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة.
وكشف المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن لجنة صياغة القانون التى تم تشكيلها مؤخرًا، رأت تدشين شركات تأمين متناهى الصغر تضم نشاطى التأمين على الحياة والممتلكات معًا لتوفير آلية الأعداد الكبيرة، بهدف تشجيع عملها ومساعدتها على تحقيق حجم أقساط كبير يساعدها فى الوفاء بالتزاماتها من ناحية، ويرفع من طاقتها الاستيعابية فى مواجهة الأخطار التى تؤمن عليها.
وأوضح عبد المعطى أن لجنة الخبراء الاستشاريين المنوطة بتعديلات القانون تعكف حاليًا على وضع قيمة رأسمال شركات التأمين متناهى الصغر بصورة تتناسب مع حجمها والتغطيات التى ستوفرها على الأرواح والممتلكات، بخلاف الشركات الكبرى، والتى يدور رأسمالها حاليًا حول 60 مليون جنيه وتمت مضاعفته بتعديلات القانون إلى 120 مليونًا.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تعقد جلسات عمل بشأن مناقشة الأفكار الموضوعة كحوافز لشركات التأمين متناهى الصغر، بدءًا من وضع رأسمال متواضع، وخفض رسوم الإشراف والرقابة عليها ومحاولة إعفائها أو خفض الضريبية عليها، بالإضافة للتعديلات التى تخص كل أنشطة التأمين لعرضها مرة واحدة على وزارة المالية والجهات الأخرى المعنية.
وعلى صعيد متصل تنتهى هيئة الرقابة المالية من مراجعة المسودة النهائية لتعديلات القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة المالية للعرض على مجلس إدارة الهيئة خلال أيام ثم إجراء الحوار المجتمعى عليها، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة قبل نهاية مايو الجارى.
وتشمل التعديلات الجديدة للقانون وضع ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين، عن طريق الإنترنت، سواء للشركات الحالية، أو شركات متخصصة تؤسس حسب تلك المنظومة، وتحديث معايير وضوابط الإفلاس والتصفية، فضلا عن أحقية الهيئة فى مراجعة كل التعاقدات مع الأطراف ذات العلاقة والحق فى مراجعة أعمالهم إذا اقتضت الضرورة.
وسيخضع القانون الجديد عملية تأسيس وترخيص شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية إلى سلطة الرقابة المالية وفق شروط، وكذلك ضوابط وحوافز تشريعية تسمح لها بالتحول إلى كيانات تأمين صحى متخصصة، إذا ما رغبت فى ذلك، ومن ثم تخضع لرقابة الهيئة.
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